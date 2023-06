Addio all'osteria "Ripasso": «Dopo il Covid non ci siamo più ripresi»

​CONEGLIANO - Prodotti sempre freschi, un ambiente famigliare e un sorriso da offrire a tutti. Erano queste le principali caratteristiche dell’Osteria “Ripasso”, che solo un paio di giorni fa, con un cartello appeso in vetrina, ha annunciato la chiusura della propria attività.

Uno degli ambienti più amati e noti in città - il locale è in via Fenzi, poco distante da piazzale San Martino - era un luogo dove, come nelle intenzioni della proprietaria, Marika Frasson, la gente avrebbe potuto «sempre sentirsi a casa propria, accolto dal nostro benvenuto». La sofferta decisione, però, è stata un passo obbligato viste le circostanze e così la decisione di abbassare le serrande, già dal prossimo mese.



LA DECISIONE

«Dispiace moltissimo aver dovuto optare per questa scelta, ma non c’erano più le condizioni per continuare - spiega Marika Frasson che, insieme alla gemella Luna, aveva aperto il ristorante il 13 luglio del 2018 - Speravamo nella ripresa dopo il periodo di crisi legato all’emergenza sanitaria, ma le cose non sono andate come sperato e dopo un anno di grandi sacrifici abbiamo pensato fosse meglio arrendersi». Classe 1994, le due sorelle avevano intrapreso da giovanissime la carriera nel settore della ristorazione, forti dei loro studi e delle loro esperienze sia nell’attività di famiglia sia come dipendenti in altri ristoranti. Cinque anni fa, Marika, la cuoca (mentre Luna gestiva la sala), aveva rilevato l’attività dalla precedente gestione: «Abbiamo sempre voluto offrire il meglio, garantendo ai clienti prodotti di qualità e soprattutto freschi, autenticamente di giornata, nel rispetto delle esigenze alimentari degli avventori. I primi anni ci hanno premiato, specie nel rapporto con chi veniva a trovarci spesso. Saranno proprio i nostri clienti a mancarci più di tutto il resto». L’emergenza e le restrizioni legate al Covid hanno però bruscamente frenato l’attività delle ragazze: «Abbiamo rispettato alla lettera le regole e questo ci ha fortemente penalizzato, complice la mancanza di un plateatico con la possibilità di tenere dei tavoli all’esterno - racconta ancora Marika - . Eravamo partite da poco, non abbiamo avuto la forza di sopportare il contraccolpo. Rinunciavamo a tanti clienti, perché i posti a disposizione (secondo le norme) erano davvero pochi».



IL FUTURO

Le due sorelle, però, non si perdono d’animo: «Ora ci prendiamo un periodo per valutare cosa fare, ma il progetto è quello di ripartire presto con una nuova attività - si è ripromessa Marika - Mi schiarirò le idee, ma ho già voglia di fare ancora qualcosa di mio. Per ora, licenza e arredamento de “Il Ripasso” sono a disposizione di chi abbia voglia di cimentarsi».