CONEGLIANO (TREVISO) - L’avvento delle nuove tecnologie ha costretto molti settori a una autentica rivoluzione nel proprio lavoro. Per alcuni si è trattato di una profonda crisi, per altri, di un’opportunità da saper cogliere. È il caso della storica Cartoleria Battivelli, autentico punto di riferimento per i Coneglianesi da quando, nel 1919, Giuseppe Battivelli aprì il negozio in via Carducci. Per oltre cent’anni, anche dopo il trasferimento in viale Italia (nel 1980), l’attività aveva rifornito le aziende, i professionisti e le famiglie del territorio di tutto ciò di cui potevano avere bisogno, dai timbri per l’ufficio ai quaderni per la scuola. Da fine aprile scorso, però, il punto vendita “fisico” ha abbassato le serrande, scegliendo di proseguire unicamente con il commercio online.

Addio al negozio fisico, arriva quello virtuale

«Era necessario stare al passo con i tempi - spiega Ivan Battivelli, quarta generazione alla guida della cartoleria - . Da oltre un anno avevamo aperto il sito battivelliweb.com, che si affiancava alla vendita tradizionale. Poi, ci siamo resi conto che con la maggior parte dei nostri clienti avevamo un rapporto solo virtuale, fatto principalmente di e-mail e di telefonate. E così abbiamo deciso di chiudere il negozio che si trova lungo la circonvallazione e di spostare tutto sul web». Non è stata una scelta facile, ammette Ivan che ora gestisce l’attività con la compagna Michela: «Ovviamente mi è dispiaciuto, lì dentro ho trascorso la mia vita - ha continuato il proprietario - . Tanti clienti, specie negli ultimi giorni, mi hanno manifestato il loro affetto, ricordando quando io ero ancora un bambino e dietro al bancone c’erano mia madre e prima ancora mio nonno». Di episodi da raccontare ce ne sarebbero molti, come quello di quando Ivan, ancora scolaro, segnava sul diario “compiti per negozio” (anziché “per casa”) perché «era qui che trascorrevo molti dei miei pomeriggi - ha ricordato il gestore - . Ogni tanto provavo l’ebbrezza di vendere qualcosa. Mia madre diceva che ero l’unico a chiedere se la matita la volevano con o senza gommino».

I nuovi mercati