BIBIONE - La storica tabaccheria di Bibione passa di mano. Una licenza che risale ancora al 1956, quando a Bibione aprì la prima tabaccheria. Era la numero 17 di Assunta Paron, che aveva trovato spazio, in una sorta di primo piccolo centro commerciale, di fatto all'interno del bar di Piero e Cesare Paron con annessi gli alimentari di Nicola Paron. «Era il primo punto d'incontro per noi Istriani arrivati nel 1957 - ricorda Fabio Ceppi, esule istriano, cliente storico - non era però la solita tabaccheria. Ricordo che andavamo a fare la spesa con il libretto, segnando l' importo che a fine mese si pagava. Assunta Paron vendeva gli "spagnoletti", delle sigarette sfuse, che io all'età di 6 anni andavo a prendere per mio papà, ma c'era anche il sale e tante altre cose di prima necessità. Ricordo che Nicola Paron vendeva alimentari e Pietro Paron gestiva il bar».

AMPLIAMENTO

Un'attività che nel tempo grazie ai gestori è stata riorganizzata con un negozio che è sempre stato attraente e con articoli di pubblica utilità. «La tabaccheria arrivò nel tempo a Franco Anastasia, il figlio della signora Assunta, e quindi a Giorgio Leonardi, che ora a sua volta ha ceduto l'attività, dopo 42 anni di gestione». Una tabaccheria, quella di corso del Sole a Bibione, che continua a distanza di oltre 50 anni a fornire ogni servizio utile alla popolazione e quindi ai turisti, trasformandosi nel tempo. Ora l'attività è nuovamente in funzione con i nuovi gestori che continuano a segnare la storia di un' attività che ha fatto la storia della località turistica bibionese.