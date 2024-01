Volpago del Montello. Cervo ferito cade nel canale Brentella: salvato dai militari del nucleo forestale

VOLPAGO DEL MONTELLO (TREVISO) - Cervo ferito cade nel canale Brentella in via Fra Giocondo: salvato dai militari del nucleo forestale. Ieri, 22 gennaio, i carabinieri del gruppo forestale di Treviso in collaborazione con i vigili del fuoco di Montebelluna, hanno recuperato un esemplare di cervo maschio ferito, caduto nel canale Brentella in via Fra Giocondo, nel comune di Volpago del Montello.

Il cervo è stato soccorso e affidato alle cure del centro di recupero della fauna selvatica di Treviso.