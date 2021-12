Salvati due cervi: uno era sprofondato nel lago ghiacciato, l'altro era incastrato in una recinzione

TARVISIO - Due cervi salvati nel giro di poche ore oggi, domenica 26 dicembre, a Tarvisio. La squadra del distaccamento tarvisiano dei Vigili del fuoco in mattinata è intervenuta in via del Rododendro, dove un cervo era rimasto intrappolato con una zampa in una recinzione e non riusciva a liberarsi. I pompieri hanno coperto l’animale e chiamato il soccorso zoofilo. Al suo arrivo il veterinario ha sedato il cervide, quindi i Vigili del fuoco hanno liberato dalla recinzione la zampa. Dopodichè l'animale è stato trasportato nel centro di recupero fauna selvatica di Campoformido, dove riceverà le cure necessarie.

Sempre nella giornata di ieri un altro cervo è caduto nel lago ghiacciato, a circa 20 metri dalla riva, rimanendo bloccato nelle acque gelide. I Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra dei Vigili del fuoco volontari di Pontebba. Indossati i dispositivi di protezione Individuale e con l'aiuto di alcune corde, hanno raggiunto la riva del lago e, utilizzando come sicurezza un battello pneumatico, hanno camminato sull’acqua ghiacciata fino al punto in cui l’animale era sprofondato.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere il cervo, molto impaurito e infreddolito, e con estrema cautela lo hanno aiutato ad uscire dall’acqua. L’animale, che non era ferito, raggiunta la riva si inoltrato nel bosco sano e salvo.