Paura a Castelfranco. Due ventenni litigano in strada per un cellulare, uno va fuori di sé e tira fuori un machete con lama di 40 centimetri

CASTELFRANCO VENETO - Due ventenni litigano in strada per un cellulare, uno va fuori di sé e tira fuori un machete con lama di 40 centimetri. I carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto sono intervenuti in mattinata in un'area retrostante alla stazione evitando che una lite tra due stranieri scaturita per futili motivi, pare un telefono cellulare di cui entrambi rivendicavano il possesso, potesse degenerare.

Il fatto

Un 27enne di origini marocchine, brandendo un machete con lama di circa 40 centimetri ha minacciato un 28enne connazionale, spaventando i passanti. I militari dell'Arma hanno calmato gli animi e hanno disarmato lo straniero, che sarà deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria per minaccia aggravata e porto di armi o oggetti atti a offendere. Nessun ferito. Anche il personale della polizia locale è intervenuto in zona per dare manforte alle pattuglie dell'Arma.

Sempre in tema di porto di armi o oggetti atti a offendere si segnala che nella serata di ieri, era circa la mezzanotte, un 57enne moldavo nel corso di un controllo dei Carabinieri in via Libertà nel comune di Villorba, alle porte di Treviso, è stato trovato in possesso di due coltelli (uno a scatto ed uno a serramanico) che gli sono stati sequestrati.

Lo straniero sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria.