Follia a Sommacampagna. 31enne ubriaco chiede un altro drink alla barista, lei rifiuta e lui le lancia una bottiglia. Arrivano i carabinieri e dà in escandescenza

SOMMACAMPAGNA - I carabinieri arrestano un 31enne tunisino per resistenza a pubblico ufficiale.

La scorsa notte, domenica primo ottobre, i carabinieri delle Stazioni di Villafranca di Verona hanno arrestato un 31enne di origini tunisine per resistenza a pubblico ufficiale.

L'ARRESTO

Tutto ha avuto inizio intorno all’una, quando è giunta alla Centrale Operativa dei Carabinieri una telefonata con richiesta d’intervento in un bar di Sommacampagna, dove il giovane - in evidente stato di ebbrezza - stava importunando gli avventori e chiedeva con insistenza ad una barista di servirgli alcolici. Giunti sul posto in maniera tempestiva, i militari hanno verificato che l’uomo, al rifiuto della barista di somministrargli alcolici, viste le sue condizioni, aveva rotto una bottiglia lanciandola contro di lei, per fortuna senza crearle lesioni.

I carabinieri, nonostante l’energica resistenza opposta dall’uomo, sono riusciti a bloccarlo e condurlo presso gli uffici della Compagnia di Villafranca per dare corso alle procedure d’identificazione, poiché privo di documenti. In caserma, l’uomo è andato nuovamente in escandescenza. Ne è seguita una breve colluttazione, durante la quale uno dei carabinieri intervenuti è caduto a terra, riportando lievi lesioni ma riuscendo, anche con l’ausilio dei colleghi, ad immobilizzare l’aggressore. Il tunisino è stato quindi arrestato e, dopo le formalità di rito, trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Villafranca di Verona, in attesa della celebrazione del rito direttissimo, che avrà luogo nella mattinata odierna presso il Tribunale di Verona.