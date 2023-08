Lite nella notte per la viabilità a Castelfranco Veneto, investe un 24enne e scappa. E' caccia al pirata della strada

CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Lite per viabilità stradale, 24enne investito.

Il fatto è accaduto alle 4.40 di oggi, 13 agosto a Castelfranco Veneto dov'è scoppiata un'accesa litigata per questioni legate alla viabilità stradale tra un 24enne residente in zona e un soggetto al momento sconosciuto. L'uomo, al culmine della litigata, è salito sulla sua auto e ha investito il castellano facendo poi perdere le proprie tracce. Immediata la chiamata al 118, il giovane è stato trasportato all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto dove gli sono state diagnosticate ferite alle gambe guaribili in una 20ina di giorni. I Carabinieri stanno indagando per identificare l'investitore e ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.