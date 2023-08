PIEVE DI SOLIGO - Tampona un’auto ferma e manda due ragazzi al pronto soccorso, poi scappa. È caccia al pirata della strada. L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì, in via Schiratti. Fornito l’identikit: «Un ragazzo sui 20 anni, capelli biondi fino alle spalle. Guidava una Golf nera». Dopo la denuncia, i carabinieri di Vittorio Veneto sono sulle tracce del fuggitivo.

I RACCONTI

«Mi sono fermato a lato strada di Via Schiratti per riaccompagnare a casa un amico - racconta Thomas Ceschin, trentunenne di Pieve e proprietario dell’auto colpita - Eravamo a circa 100 metri dopo la curva del Twins Cafè direzione Follina. Ho inserito il freno a mano e il mio amico ha aperto la portiera per uscire, quando una Golf nera ci ha tamponati a fortissima velocità. Noi eravamo ancora dentro la macchina e siamo stati sbalzati di circa 10 metri in avanti, nonostante il freno. Ho visto la macchina passarci vicino, ma non si è fermata a soccorrerci e fare tutte le pratiche dell’incidente. Abbiamo subito chiamato il 112». All’arrivo dei soccorsi, i carabinieri si sono messi sulle tracce del pirata della strada e le vittime sono state portate al pronto soccorso di Vittorio Veneto per ricevere le cure necessarie. Ad entrambi sono stati dati alcuni giorni di prognosi, per poi sottoporsi a ulteriori accertamenti medici giovedì pomeriggio. «Io sto tutto sommato bene» spiega Ceschin «ho solo qualche dolore dovuto al colpo, ma il mio amico sta peggio perché ha forti dolori al collo e alla spalla. Adesso aspettiamo gli esiti dei raggi».

IL RITRATTO

Ceschin ha avuto modo di vedere il giovane che l’ha tamponato per poter indicare alcuni dettagli utili alle forze dell’ordine: «Passandomi a sinistra ho potuto intravedere la macchina su cui guidava e lo stesso conducente. Pensavo si sarebbe accostato perché inizialmente aveva inserito le quattro frecce, invece è scappato in direzione Follina. La macchina era una Golf nera serie 5 con targa che inizia con B. Al volante c’era un ragazzo di circa 20 anni, capelli biondi, lunghi fino alle spalle. Dovrebbero essergli scoppiati gli airbag». Prezioso quindi l’aiuto del giovane pievigino, che nella vita si occupa di fotografia e videografia professionale con droni per un’azienda locale.

I SOCIAL

In mattinata si è subito mobilitato sui social dove ha raccontato l’accaduto e ha lasciato tutte le informazioni per rintracciare il ragazzo scappato: «Chiunque fosse a conoscenza di qualche informazione per favore non esiti a contattarmi». Al momento la sua Ford Focus conta ingenti danni sul fianco sinistro. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto anche attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Ieri l’appello al pirata: «Spero che il ragazzo si faccia avanti, rischia conseguenze molto peggiori nel caso». Si unisce il sindaco Soldan, «Mi auguro sia consegnato presto alla giustizia e paghi per le sue responsabilità». Adesso, l’ipotesi è reato di fuga e omissione di soccorso.