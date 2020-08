PIEVE DEL GRAPPA - Fugge dopo l'incidente con l'ambulanza; caccia al pirata. È successo domenica mattina poco prima delle 10 a Crespano di Pieve del Grappa. Danni all'ambulanza ma fortunatamente il personale sanitario è uscito illeso dall'incidente. È il secondo scontro nel giro di venti giorni che vede coinvolta un'ambulanza del Suem di Crespano dopo il sinistro di Caerano. Ma questa volta l'aggravante è che chi ha provocato l'incidente nemmeno si è fermato per valutare i danni ed è fuggito.



LA DINAMICA

Poco prima delle 10 l'ambulanza del Suem 118 di Pieve del Grappa parte dalla sede di Crespano per un'emergenza. Esce dalla barriera della sede e si immette in strada; pochi metri e poi l'incrocio semaforico. L'ambulanza arriva fino allo stop e poi piano piano avanza per immettersi sulla strada principale ed andare verso il centro. È in questo frangente però, che da destra arriva un'auto che, incurante dell'ambulanza, passa e la sperona violentemente sulla parte anteriore tanto, che si leva anche il paraurti. L'ambulanza si blocca immediatamente. L'autista scende, aspettandosi che anche l'automobilista faccia altrettanto, ma quest'ultimo, al contrario, preme sull'acceleratore e si dilegua immediatamente, senza preoccuparsi del danno fatto. Un'accellerata, una sterzata e con l'auto sbattuta si dirige a velocità sostenuta verso via Madonna del Covolo facendo perdere le proprie tracce. I sanitari sono rimasti sbigottiti non tanto per l'incidente che tutto sommato è anche di poco conto visto che nessuno è rimasto ferito e il paraurti rotto ma recuperabile, quanto invece per la reazione dell'investitore.



LA DENUNCIA

L'automobilista, senza nemmeno fermarsi a valutare l'entità dell'incidente, ha proseguito imperterrito la sua corsa. Questo atteggiamento ha scosso sia il personale sanitario che i dirigenti di pedemontana Emergenza che ora sta valutando il da farsi. Con il presidente Paolo Girardi stanno vagliando la possibilità di sporgere denuncia ai carabinieri anche per omissione di soccorso. Si tratta del secondo incidente in poco giorni che vede coinvolti uomini e mezzi del Suem 118. Il primo molto più grave il 14 luglio scorso quando un'automedica con medico ed infermiere a bordo si è scontrata con un'auto a Caerano San Marco.

