CASTELFRANCO VENETO (TREVISO) - Ladri tentano il colpo ai mercatini di Natale ancora prima che le casette facciano il proprio debutto. Sconforto per quanto accaduto a Natale sotto le mura, la kermesse natalizia castellana che sarà inaugurata alle 16.30 di oggi ma che è già stata bersaglio di un atto di sciacallaggio nella serata di venerdì. I gestori: «Non ci sono parole, un gesto assurdo».



IL COLPO

I ladri, le cui identità sono al momento ancora ignote, hanno approfittato della notte per entrare nelle casette di legno già allestite nel giardino del castello. Hanno aperto i lucchetti e si sono introdotti in diversi stand nel tentativo di rubare qualche soldo, cibo e bibite. Pochi i danneggiamenti ad eccezione della cassa di una delle casette veterane del Natale castellano che propone prelibatezze soprattutto a base di pesce e bevande. Lì, i ladri hanno rotto il registratore di cassa nel tentativo di tirare fuori l'incasso delle vendite della giornata. Non essendo però ancora aperti i mercatini, avviati nella giornata di ieri, pare che siano usciti a mani vuote ma a stomaco pieno. Hanno lasciato a terra i segni del loro brindisi fatto con delle lattine svuotate e poi abbandonate.



I CONTROLLI

«Nessun allarmismo - precisa subito la vicesindaca Marica Galante - L'area è videosorvegliata, le nostre forze dell'ordine sono state avvisate di quanto accaduto e in questi giorni i controlli saranno ulteriormente potenziati anche in borghese. Se questi attacchi continueranno identificare i responsabili non sarà così complicato con le registrazioni».