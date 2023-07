VALDOBBIADENE (TREVISO) - Casey Stoner all’Osteria senza Oste: i patiti di motociclismo in visibilio per le vacanze del campione sulle Colline del Prosecco con la moglie e i due figli. « È bello perchè è venuto con la famiglia, una vacanza slow e il posto deve essergli piaciuto per postare un video così simpatico e spontaneo. Fa piacere soprattutto a quelli come me che hanno amato quel motociclismo, quello dei Loris Capirossi. Se pensiamo poi che Stoner ha montato moto italiane come la Ducati e la Aprilia. Era un bravo ragazzo, ora lo vediamo in veste di padre di famiglia. E’ sempre stato benvoluto e anche dopo il ritiro si conferma un campione » ha commentato Luciano Fregonese, sindaco di Valdobbiadene. « Honesty box Prosecco salami, cheese and bread» così l’Osteria senza Oste conquistò il campione australiano ( e la sua prole). Stoner, in vacanza con la moglie Adriana, le due figlie e una coppia di amici australiani, è arrivato sulle Colline Unesco.



LE DEGUSTAZIONI

Rapida passeggiata fino all’Osteria senza Oste poi bottiglia di prosecco, pane, formaggio e salumi e tavolo nella terrazza panoramica. Il video dell’ex campione mondiale in poche ore ha fatto il giro del web a conferma dell’amore che gli english speaker hanno nei confronti del mondo prosecco. La sortita a Valdobbiadene nasce da un viaggi o in Italia. « Ho promesso alle ragazze che le avrei portate qui » ha spiegato Stoner in un altro video. Stoner è stato il rivale naturale di Valentino Rossi. Una carriera iridatissima: vincitore del campionato del mondo in MotoGP nel 2007 con la Ducati e nel 2011 con la Honda. Poi il precoce ritiro: Stoner non ha mai fatto segreto di non gradire molto la vita in Europa e aveva per tempo affermato che la sua presenza nella Motogp non sarebbe stata lunghissima.