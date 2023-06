CHIOGGIA - Una Chioggia da ridere? No, una Chioggia da conoscere attraverso l'ironia con cui ben si presta ad essere descritta e attraverso i paradossi che la caratterizzano. È questo il compito che l'amministrazione comunale ha affidato a uno dei gruppi comici più conosciuti del Veneto: Marco e Pippo, «l'unico duo che è anche un trio» (è il loro slogan) dato che c'è anche Gaetano, un "complice" al quale avevano chiesto un supporto momentaneo, qualche anno fa, ma di cui non possono più fare a meno. Sono loro tre, quindi, i personaggi ai quali l'amministrazione comunale ha commissionato quattro clip che ritraggono la città e la raccontano con garbo ed ironia, in maniera da far vivere allo spettatore una visita guidata alla città attraverso le impressioni che i tre attori comici hanno riscontrato nel loro viaggio "all'interno" di Chioggia.

L'ACCOGLIENZA

E la prima impressione, come hanno detto ieri, alla presentazione dell'iniziativa, è stata l'accoglienza calorosa della gente che li ha riconosciuti, ha chiesto loro cosa facessero a Chioggia e li ha ringraziati. «Ci ha colpiti dicono a parte il drone del nostro videomaker (e questa è la battuta, ndr) la vitalità e l'energia positiva che abbiamo respirato passeggiando per la città». Soprattutto «dal punto di vista gastronomico» aggiungono, con un'altra battuta semiseria. Ma non poteva essere diversamente visto che il primo video della serie riguarderà proprio il "come si mangia" a Chioggia anche in riferimento alla Sagra del pesce che dal 7 al 16 luglio trasformerà corso del Popolo in un ristorante a cielo aperto. Ma nessun'altra "spoilerata" sui contenuti dei video che «per fare una sorpresa ai chioggiotti» (ha detto il sindaco Mauro Armelao) saranno pubblicati dal 30 giugno, ogni venerdì verso ora di pranzo, sui canali social di Marco e Pippo per essere poi diffusi, attraverso associazioni e consorzi di promozione, al grande pubblico. «Abbiamo deciso di chiamare dei comici molto seguiti per promuovere la nostra città e le sue bellezze attraverso la simpatia e del buonumore ha detto Armelao - Ascoltarli è sempre molto divertente, grazie a loro un vastissimo pubblico conoscerà Chioggia». E loro hanno accettato «con gioia» per amore del territorio (qui c'è la parte seria) e perché «da quando sono piccolo - aggiunge Pippo - i miei mi portavano sempre al mare a Sottomarina perché "fa bene". E siccome ora che ho quarant'anni mi ritengo veramente una bellissima persona, credo che sia merito anche dell'aria di Sottomarina».