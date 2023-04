Clodiense dell'anno, premiata l'attrice Pilar Fogliati ("Odio il Natale"): «Ci vediamo quest'estate» Video

CHIOGGIA (VENEZIA) - Premio fuori concorso al Clodiense dell'anno a Pilar Fogliati. Il Comitato, in via eccezionale per quest’anno, ha deciso all’unanimità di attribuire un premio “fuori concorso” all’attrice Pilar Fogliati, protagonista della serie televisiva "Odio il Natale" trasmessa da Netflix, girata proprio nella città di Chioggia. L'attrice non è riuscita a prendere parte alla cerimonia di premiazione di ieri sera, 21 aprile, ed ha mandato agli organizzatori un video messaggio.