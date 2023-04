Chioggia. Clodiense dell'anno, vince la scienziata che studia il clima per l'Onu. Premio fuori concorso all'attrice Pilar Fogliati

CHIOGGIA - Per la prima volta, il titolo Clodiense dell'anno è andato ad una donna. Il sindaco Mauro Armelao ha consegnato il Leon d'oro a Roberta Boscolo Anzoletti, responsabile scientifico per Clima ed Energia nell'Organizzazione mondiale della Meteorologia, agenzia che opera per l'Onu. Fornisce consigli ai governi ed alle imprese affinché possano essere raggiunti obiettivi finalizzati all'adattamento dei comportamenti in funzione del clima, basandosi su precise nozioni scientifiche. Ecco la motivazione ufficiale del riconoscimento: "Per i traguardi raggiunti al vertice dell'Organizzazione mondiale della Meteorologia (Wmo), alla guida di un team di specialisti impegnati nello studio del nesso tra energia e clima e per aver lanciato e gestito, nel 2022, progetti di adattamento climatico in oltre 20 paesi in Africa, Sud America, Sud-Est asiatico e Pacifico. Riconosciuta tra le 10 migliori influencer per la sostenibilità, è intervenuta nel novembre 2022 a Sharm El-Sheikh come esperta alla 27. Conferenza delle Parti (COP27) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici".

LA DEDICA

57 anni, laureata in Fisica all'Università di Padova, sposata e madre, ha ben presto intrapreso una carriera che l'ha portata davvero lontano. Dopo aver vissuto otto anni in Spagna, attualmente vive a Ginevra ove ha sede l'organizzazione meteorologica mondiale, organizzazione intergovernativa di carattere tecnico, cui fanno capo 191 Stati membri e Territori. «Dedico il Leone d'oro ha detto a tutte le donne di Chioggia. Oggi ricorre la Giornata della Terra. Per l'occasione penso a Chioggia, città vulnerabile, che può aspirare ad essere un esempio di sostenibilità». Prima del riconoscimento conferito a Roberta Boscolo Anzoletti, la presidente del comitato Clodiense dell'anno Stefania Lando aveva presentato gli altri finalisti: Luciano Boscolo Cucco, imprenditore del settore dei lavori marittimi distintosi "per la continua promozione di Chioggia in Italia e negli Usa. In occasione di un Columbus Day aveva fatto sfilare lungo la Fifth Avenue il vecchio bragozzo da pesca Teresina, appositamente acquistato e fatto restaurare. È quindi passata alla presentazione dei paramedici del reparto di Cardiologia Riccardo Baldo, Katia De Bei, Gina Valentino e Tiziana Cavallarin, che il 14 aprile dello scorso anno, intervenendo con grande professionalità, sono riusciti a salvare un 32enne vicentino colpito da arresto cardiaco a bordo di un aereo in volo da Venezia a Parigi. Patrizia Neher, cresciuta a Sottomarina, vissuta a lungo negli Usa, è stata invece selezionata "per la notorietà acquisita alla televisione italiana, dove risulta ospite fissa de "I Fatti vostri" di Rai2, con la rubrica "Ci pensa Patty", che offre soluzioni domestiche facili e alla portata di tutti. Abita a Roma mantenendo però la residenza a Chioggia. Per ultimo, Matteo Silverio. Assistente alla didattica del Master in Architettura Digitale all'Iuav di Venezia, ha creato una start up per il riciclaggio totale del vetro.

PILAR PREMIATA FUORI CONCORSO

Premiata fuori concorso l'attrice Pilar Fogliati, protagonista della serie televisiva "Odio il Natale" trasmessa da Netflix. Impegnata a Roma, è intervenuta a distanza, via internet, per manifestare ancora una volta il proprio grande amore per Chioggia, città che lei definisce "cinematograficamente perfetta: canali; calli; viuzze. Meravigliosa per un film d'amore, ma anche per un noir."