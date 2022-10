TREVISO - Le compagnie del gas abbandonano i clienti che faticano a pagare le bollette. Due condomini di Treviso si sono visti recapitare una comunicazione unilaterale che annuncia lo stop alle forniture. «È stata fissata la scadenza – spiega Maurizio Ceschin, presidente di Anaci Treviso, l’associazione degli amministratori condominiali – i fornitori stanno tagliando quelli che considerano rami secchi » . I diretti interessati potranno rivolgersi ad altre società per non passare l’inverno al freddo? « Sì, ma sarà complesso – specifica Ceschin – perché i dubbi sulla capacità di far fronte alle bollette stanno spingendo i fornitori a non accettare facilmente nuovi clienti » . E nella stessa situazione ci sono altri condomini, alle prese invece con le bollette della luce.

L'obiettivo è contenere i consumi

La parola d’ordine è ridurre i consumi per alleggerire le maxi bollette. Il nodo del caro-energia è internazionale. Ma alcune contromisure sono molto pratiche. Oltre al taglio di un grado e ai termosifoni accesi un’ora in meno al giorno, non mancano i suggerimenti: « Prepararsi a mettere un maglione in più, magari pensate – dice Ceschin – abbassando le tapparelle alle 17, poi, si può contrastare la dispersione. Ed è da evitare l’apertura e la chiusura dei cancelli nelle ore di punta: meglio lasciarli aperti » . Il punto è che la morosità nell’ambito spese condominiali è già salita alle stelle: dal 15% di prima del Covid all’attuale 32%. Tanti rinviano confidando nella tredicesima. E il peggio sul fronte maxi bollette deve ancora arrivare. Su questo concordano tutti gli amministratori di condominio che ieri hanno preso parte alla tavola rotonda organizzata in tribunale dall’associazione Innovazione e giustizia.

Il nodo degli impianti centralizzati

Alcuni amministratori stanno rinunciando a gestire condomini con impianti di riscaldamento centralizzati. Oggi è questo il vero spauracchio: se qualcuno non paga le bollette, gli altri condomini o coprono i buchi o sono destinati a rimanere al freddo pure se in regola con i versamenti. « Molti vorrebbero togliersi il problema del riscaldamento centralizzato – conferma Giorgio Granello, presidente dell’associazione Innovazione e giustizia – è possibile creare delle derivazioni per rendere il riscaldamento in qualche modo autonomo. Ma costa. Deve nascere una nuova filosofia per il risparmio. Anche mettendosi un maglione in più » . Adesso non fa ancora freddo. Il conto alla rovescia, però, è già scattato. « Il dramma per famiglie e condomini prenderà forma tra dicembre e gennaio – fa il punto l’avvocato Monica Marcon – le bollette anomale, con aumenti del 150%, stanno arrivando in questo momento. Dopodiché, sulla base delle determinazioni di Arera, la messa in mora e l’interruzione del servizio si verificherà nei 100 giorni successivi alla scadenza » . Ma c’è anche chi ha scelto di giocare d’anticipo in modo drastico.

I sigilli sul termosifone