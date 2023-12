Treviso. Sfilata d'eccezione dalla Restera a Piazza dei Signori: 50 Golden Retriever a «caccia» di coccole

TREVISO - Cinquanta splendidi esemplari di Golden Retriever (accompagnati dai loro padroni) hanno sfilato questa mattina, 23 dicembre, per dalla Restera al centro di Treviso per farsi coccolare un po' dai passanti e dagli amanti dei cani.

Questa razza, nota per l'essere docile e per il continuo desiderio di stare a contatto con grandi e bambini, sa anche essere un vero e proprio aiuto in caso di emergenza dalla ricerca di persone disperse, al salvataggio in acqua passando per le attività di pet therapy. Alla ricerca proprio del fatto "benefico" dato dal contatto tra l'uomo e l'animale, si è svolta l'iniziativa di oggi. E i numerosi curiosi che affollavano piazza dei Signori al loro arrivo, non si sono di certo sottratti nel fare ai "Golden" una coccola e scattargli anche qualche foto ricordo.