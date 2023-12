Piazzola sul Brenta. Il cagnolino Dado è semiparalizzato, l'appello del rifugio: «Ha bisogno di cure costanti, aiutateci»

PIAZZOLA SUL BRENTA (PADOVA) - C'è bisogno di un particolare aiuto per Dado, un Amstaff semi paralizzato, ospitato nel Rifugio San Francesco di Presina di Piazzola sul Brenta. I volontari della Lega nazionale per la difesa del cane dell'Alta Padovana, coordinati da Giovanni Tonelotto e gestiscono la struttura che ha recentemente compiuto 20 anni, chiedono un sostegno eccezionale a tutti coloro che sono sensibili, considerata la particolare condizione di Dado.

LA STORIA

«Dado ha quattro anni, è giunto nel nostro rifugio nel 2021 portando con sé una storia difficile, ma anche una dolcezza infinita che solo chi ha sofferto può possedere. Abbiamo cercato di donargli amore e cure, ma il destino ha toccato le sue zampe posteriori provocandogli difficoltà e dolore - spiegano i volontari - Non ci siamo arresi, né Dado né noi. In questi anni, gli abbiamo donato un carrellino su misura e abbiamo vegliato su di lui con cure instancabili, ma la sua salute ora sta peggiorando. La sua postura sdraiata ha aperto la porta a infezioni implacabili, un nemico invisibile che minaccia di portarlo via da noi. Ormai più di un anno fa abbiamo trovato una struttura speciale, un rifugio d'amore per cani speciali come lui, ma il nostro cuore batte forte nell'ansia di non poter garantirgli il futuro che merita». La struttura, che custodisce altri amici a quattro zampe come Dado che necessitano di cure specifiche, chiede più di 10 euro al giorno per garantire tutto il necessario affinchè Dado possa vivere. «Non possiamo farcela senza di voi. Non lasciate Dado da solo», l'accorato appello.

L'APPELLO

«Condividiamo la storia di Dado. Raccontiamola al mondo. Le parole di ognuno possono essere il vento che sparge i semi della speranza, raggiungendo cuori pronti a fare la differenza nella vita di questo dolce guerriero». L'Iban per la donazione é: IT 51 F 08327 62520 000000441323, beneficiario Lega Nazionale per la Difesa del Cane sezione Alta Padovana con causale: per Dado. Attraverso il sito www.canilesanfrancesco.it è possibile donare con Paypal (per Dado). Per informazioni contattare il numero 338 4981981.