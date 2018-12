Canile sotto sfratto: 15 amici a quattro zampe rischiano di finire per strada. L'Oipa cerca casa

di Mauro Favaro

SERNAGLIA - L'cerca una nuova casa per il proprio canile. Alla fine di dicembre l'associazione dovrà lasciare l'immobile usato negli ultimi tre anni a Falzè di Piave. Il proprietario, un privato, ha deciso di usarlo in altro modo. E ora 15 cani, molti con problemi di salute, rischiano di finire per strada. «Cerchiamo uno spazio nella zona della sinistra Piave: una casa con giardino o un rustico abitabile è l'appello lanciato dall'Oipa l'ideale sarebbe in comodato d'uso gratuito. Da parte nostra c'è l'impegno a tenere curato il posto e a pagare le bollette di acqua e luce. Possiamo eventualmente pagare un minimo di affitto. Anche perché altrimenti saremmo costretti a mettere i cani in una pensione, che costa molto di più. La cifra, però, deve essere bassa. Non abbiamo risorse per far fronte a chissà quali spese».