Cani e gatti, arriva il negozio con il cibo "bio": al Nature Pet Shop prodotti naturali, Grain Free, biologici, con carne o pesce fresco

TREVISO - Apre in via Canova a Treviso "Nature Pet Shop", negozio dedito alla vendita di crocchette, mangimi e accessori per cani e gatti. Alla guida Laura Zordan e il marito Vincenzo Bonfardino, da sempre appassionati di animali. «Siamo un'azienda giovane.

Nasce tutto intorno al 2006, quando ho iniziato a curare l'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe sottolinea Zordan - Avendo avuto un allevamento sia di Rottweiler che di Bouledogue francesi mio marito era spesso in giro in Europa a vincere trofei e io mi occupavo di cucinare non solo per le mie bimbe, ma anche per i miei animali maturando la considerazione che non sempre un marchio famoso è sinonimo di qualità nell'alimentazione».

I PROBLEMI

«Spesso, infatti, notavamo che molti dei nostri cani avevano problemi di inappetenza, digestione, dermatiti, alito cattivo e continue erano le cure e le spese veterinarie per risolvere queste problematiche continua Zordan Per questo abbiamo iniziato a rifornirci da alcuni macellai di fiducia e da fornitori locali di verdura e frutta per cucinare il meglio, con l'aggiunta di integratori ma senza cereali, scarti di macellazione, additivi e conservanti artificiali». Una scelta rivelatasi poi corretta visto che ben presto i loro cani hanno sperimentato una nuova lucentezza del pelo, un miglioramento nella forma fisica e nelle performance di gara.



L'IDEA

«Nasce in quel momento l'idea di realizzare una piattaforma web, oggi una della più visitate del settore, offrendo la possibilità di acquistare al miglior prezzo e con un servizio rapido di consegna, solo prodotti naturali, Grain Free, biologici, con carne o pesce fresco destinati all'alimentazione umana e cucinati secondo le stesse modalità della cucina casalinga spiega Bonfardino - Abbiamo poi aperto un blog, dove trattiamo settimanalmente argomenti riguardanti cani e gatti e nel 2020, in piena pandemia, siamo entrati nel commercio fisico con un negozio a Padova dove collaboriamo anche con l'Oipa locale». Al centro della filosofia dei due coniugi padovani ci sono la sostenibilità e la proposta di prodotti naturali. Fondamentali sono però anche la collaborazione con esperti e le consulenze veterinarie per la clientela. «Pensiamo di inaugurare il negozio nel weekend del 23 marzo, sarà poi quasi interamente realizzato con materiali riciclati evitando il più possibile la plastica».