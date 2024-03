Mercedes appena comprata va in panne: il motore si spegne all'improvviso, dentro c'era una gattina

PORDENONE - C'era un'auto in panne ieri mattina in viale Dante. Nessun guasto, peraltro è un modello Mercedes Classe A appena acquistato. Il motore si è spento dopo un percorso di 35 Km. (era partita da via Bottini a Pravisdomini) e quando l'automobilista ha sollevato il cofano ha scoperto che nel motore si era infilata una gattina. Inutilmente i Vigili del fuoco hanno cercato di recuperarla e affidarla ai volontari dell'ambulanza veterinaria, mentre la Polizia locale regolava l'intenso traffico delle otto di mattina. La gattina, una randagia dal manto grigio tigrato, era molto spaventata e poco collaborativa. Non è rimasto che chiamare il carro attrezzi. In officina è stata smontata la protezione del motore, così da poter liberare la gatta e affidarla al personale dell'ambulanza veterinaria. La micia è stata portata nella Clinica degli animali di Codroipo perché si è un po' ustionata a causa del calore e aveva bisogno di cure.

Sta bene, ma è senza famiglia. Si ritiene che possa essere randagia perché non ha il microchip.