Il cane più ricco del mondo, ci sono due italiani dietro il fenomeno Gunther (che comprò anche il Pisa calcio)

È il cane più ricco del mondo e vale 300 milioni di sterline. Ha una villa alle Bahamas, un mega yacht e una BMW con autista. Ha pure il nome da ricco questo pastore tedesco. Si chiama Gunther VI, ha un autista che lo porta dalla villa alle Bahamas (prima posseduta da Madonna) a un mega yacht in un porto dei Caraibi.

Una vita da favola, quella di questo fortunatissimo animale. Dietro questo fenomeno c'è una coppia di italiani: Maurizio Mian e Carla Riccitelli che sulla bio di Instagram di Gunther compaiono rispettivamente come "babbo" e "mamma" del cane.

Tutto questo mare di denaro non è controllato dal cane ma da Mian, come riporta The Sun. L'amministratore delegato della Gunther Corporation amministra i 277 milioni di sterline.

Quando il cane Gunther comprò il Pisa calcio

Ma oltre alla villa e alla bella vita ci sono stati anche altri tipi di acquisti: c'era Gunther dietro la compravendita del Pisa calcio (all'epica in serie A) anni fa. Furono assunte pornostar per gestire il club e la squadra rivale del Livorno era furiosa. "Polpette avvelenate per Gunther", recitava uno striscione svelato durante una partita tra i club. Gunther era presidente onorario ed era tecnicamente presente ad alcuni importanti cambiamenti del club.

All'inizio è stata inventata la storia della contessa che alla morte aveva lasciato l'enorme forrtuna al cane. Un espediente cinematografico ideato da Mian che ha messo in scena anche una serie su Netflix dedicata al cane. Perciò, ora si è appurato che Gunther proviene da una famiglia benestante, ma i milioni di cui vive non provengono da una misteriosa contessa.

Gunther protagonista di una serie Netflix

Parlando del cane, il regista del documentario andato in onda su Netflix Aurelien Leturgie ha dichiarato: «La storia sembra assurda. Quindi, naturalmente, ci ha incuriosito fin dall'inizio. Nel corso degli anni, molti media hanno raccontato storie su Gunther, ma questa volta siamo riusciti a ottenere informazioni senza precedenti».

Il produttore esecutivo Emilie Dumay ha detto di Mian: «Vive tra realtà e fantasia. E per lui, perdere la storia della contessa e del figlio è stato un grande successo. È qualcosa che lo accompagna da molto tempo. È diventata parte della sua identità».