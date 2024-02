Lupo inseguito da uno sciatore sulla pista, finisce contro le reti di protezione: la denuncia dell'Enpa

Un lupo in Trentino sarebbe stato rincorso da uno sciatore lungo la pista e per sfuggire all'uomo sarebbe andato a finire contro la rete di protezione. A denunciare il fatto, che sta girando sui social, è tra gli altri Maurizio Lombardi Leonardi, presidente di Rivoluzione animalista: «Lo ha inseguito finché la povera creatura sentitasi braccata, è finita rovinosamente contro le reti di protezione della pista da sci - scrive - Sul posto sono giunti prontamente i forestali, i quali stanno cercando di rintracciare l'esemplare di lupo per capire se è rimasto ferito».

«Le immagini del video sono eloquenti, un cr****o con gli sci ai piedi si è divertito con questa povera creatura - continua - Gentaglia con poca cultura e rispetto per gli animali».

L'Enpa (Ente nazionale protezione animali) ha presentato una denuncia contro ignoti alla Procura di Trento per maltrattamento di animali e uccisione di animali. «Ci appelliamo al Corpo Forestale del Trentino affinché sia fatto il possibile per trovare l’animale e sincerarsi delle sue condizioni, assicurando che gli siano fornite tutte le cure necessarie», dichiara Enpa.