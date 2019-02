«Attenti ai vostri cani ci sono esche avvelenate»: i cartelli sul Piave

di Mauro Favaro

SPRESIANO - Attenzione alla possibile presenza di esche avvelenate. E' il messaggio contenuto nei cartelli che il Comune disseminerà sulle grave del Piave per mettere in guardia tutte le persone che vanno a passeggiare. Un paio di giorni fa in località Palazzon, nella frazione di Lovadina, un cane è morto improvvisamente, a quanto pare proprio a causa di un boccone contaminato. La breve e tormentata vita di Petra, meticcio di 4 anni, è finita così. Nei primi 3 anni la cagnolina aveva subito maltrattamenti spaventosi. Era stata salvata dai volontari dell'Enpa. Un anno fa è stata adottata da una famiglia. Ma la gioia non è durata che pochi mesi. Fino al momento in cui ha addentato quella maledetta esca.