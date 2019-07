Camionista completamente ubriaco ​corre e ondeggia in tangenziale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TREVISO - Completamente ubriaco, stava percorrendo la tangenziale di Treviso, al volante del suo camion, con un tasso alcolemico di 1.28 grammi litro. Per gli agenti della polizia stradale di Treviso è stato impossibile non notarlo, vista la strada andatura ondeggiante del mezzo: inevitabile è scattato l’alt, il controllo con l’etilometro e la conseguente e sacrosanta stangata. L’episodio è avvenuto nella serata di giovedì, poco dopo le 20. A finire nei guai è stato un cittadino tedesco di 45 anni. L’uomo, scendendo dalla cabina del mezzo pesante, ha mostrato subito che non era proprio sobrio (per dirlo con un eufemismo): fin troppo evidenti erano i segni di alterazione ed infatti, sottoposto ad accertamento con etilometro lo straniero è ovviamente risultato positivo. Il conducente è stato