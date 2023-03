CAERANO SAN MARCO - Una persona è stata investita da un pullman della Mom questa mattina, martedì 21 marzo, a Caerano San Marco in via Montegrappa. Il veicolo gli avrebbe schiacciato le gambe. Intervenuto il Suem, è stato trasportato in ospedale in cordice rosso. Sul posto anche la polizia stradale.

+++ notizia in aggiornamento +++