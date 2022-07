VITTORIO VENETO - Un malore o un piede messo in fallo. È caduto dalla betoniera, battendo violentemente la testa. Grave incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, 30 giugno, all'interno del Marco Polo Sporting Center di via De Nadai. Un operaio vittoriese di 46 anni è rimasto ferito: trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso, è ricoverato in gravi condizioni. Al centro sportivo sono in corso i lavori di costruzione di due nuovi campi da padel oltre a quelli di copertura dei due esistenti inaugurati lo scorso anno. L'uomo, dipendente della General Beton, dopo aver sbattuto la testa è rimasto privo di sensi. Prontamente soccorso da altri operai, è stato poi allertato il 118. Dal vicino ospedale di Costa è arrivata l'ambulanza nel giro di pochi minuti, quindi da Treviso l'elisoccorso. I sanitari, valutate le gravi condizioni dell'uomo, che era incosciente ma respirava, hanno quindi optato per il suo trasferimento al Ca' Foncello.



INCIDENTE SUL LAVORO

L'incidente si è verificato intorno alle 17.30. In un'area del Marco Polo Sporting Center, tra i campi da calcio e quello da golf, dove da lunedì sono in corso i lavori di ampliamento dei campi da padel. Il 46enne, alla guida della betoniera carica di cemento, era arrivato proprio per dare corso alla costruzione dei nuovi campi. Doveva essere gettato il basamento dei campi da gioco. Un'operazione fatta e rifatta decine di volte, eppure qualcosa è andato storto. Non si sa se per un malore o se per un piede messo in fallo. Fatto sta che l'autista è caduto dal suo camion e ha sbattuto violentemente la testa a terra. Secondo le testimonianze dei presenti la caduta non è avvenuta da poco più di un metro d'altezza. Però l'urto della testa a terra è stato violento. Tanto da provocargli un serio trauma cranico.



PRIVO DI SENSI

«Era incosciente, ma fortunatamente respirava» raccontano dall'area sportiva. Alcune persone presenti hanno prestato il primo soccorso, mentre altri chiamavano il Suem 118. «Fortuna vuole che l'ospedale sia a poche centinaia di metri da qui e l'ambulanza è arrivata subito raccontano -. Poi è arrivato anche l'elicottero del Suem». E' atterrato nell'ampio spazio verde attiguo. Il medico ha quindi deciso per il trasferimento dell'uomo a Treviso visto il grave trauma cranico.