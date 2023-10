TREVISO - Prima le scintille lungo il Put. E poi tre fiammate improvvise uscite dal vano motore dell’autobus non appena imboccato viale Cesare Battisti. « Scendete subito tutti » , ha urlato l’autista , quando si è reso conto di ciò che stava succedendo. È stata una giornalista del Gazzettino a lanciare l’allarme mentre percorreva il Put proprio dietro al mezzo di Mom, segnalando il pericolo al conducente sfanalando e suonando il clacson. S ono stati attimi di paura per i 15 passeggeri che ieri mattina, poco prima delle 9, si trovavano a bordo dell’autobus della linea 4 della Mom, che collega Carità, Treviso e Casier. Nel momento le lingue di fuoco hanno cominciato a levarsi dal motore, la collega, poi seguita da altri automobilisti, ha iniziato a dare colpi di abbaglianti e a suonare per attirare l’attenzione del conducente. L’autobus ha poi accostato alla prima fermata che si trova subito dopo porta Calvi, in viale Battisti la strada che porta in piazza Duomo. Qui l’autista è sceso.

L’EVACUAZIONE

«Ho visto le scintille e diverse fiammate dal vano motore - spiega la giornalista - ho cercato in tutti i modi di avvisare l’autista». Fermatosi in viale Battisti l’autosta ha sentito puzza di gasolio, ha visto il fumo salire dalla parte posteriore del mezzo e ha urlato a tutti di uscire. I passeggeri si sono riversati all’istante su marciapiede. Nessuno si è fatto del male. Nel frattempo il conducente di un altro bus giunto in viale Battisti è arrivato in soccorso del collega con un estintore. « Stava prendendo fuoco » , ha detto l’autista del mezzo dal quale si era levato il fumo. Non è escluso che ci sia stato uno sversamento di gasolio. « Abbiamo preso paura e pensato subito al peggio – racconta una passeggera di 25 anni – stavo andando al mio primo giorno di lavoro. Quando l’autista ci ha urlato di scendere abbiamo capito» .

LA PAURA