Bufera dopo l'addio di Borrelli, lui attacca su Facebook: «Querelo» Bruxelles, "screzi" con Casaleggio ma c'è anche il caso regolamento

invenzioni fantasiose, pure illazioni pesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute e che mi indicano come autore di condotte mai tenute. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne». Lo scrive su Facebook l'eurodeputato



IL COLPO DI SCENA David Borrelli abbandona il M5s: «Scelta sofferta per motivi di salute»



IL CASO RIMBORSI IN VENETO Caso rimborsi, nel mirino ci sono anche i veneti Benedetti e Cozzolino



Su Facebook, tra i commenti al post (che possono essere anche di utenti non iscritti al M5S, a differenza del blog), in tanti tuttavia chiedono spiegazioni o protestano. «La prego di chiarire la sua posizione», scrive Aldo mentre alcuni utenti attaccano la motivazione ufficiale dell'addio di Borrelli: «Il primo caso al mondo di cambio politico per motivi di salute è normale che susciti domande», scrive un utente mentre un altro commentatore ironizza: «nel gruppo misto I problemi di salute si sentono meno?». «Se lasci, ti dimetti, cerca di essere coerente», scrive un altro utente e c'è chi chiede: «non poteva aspettare dopo il voto? Per fortuna che è uno storico! (Del M5S, ndr) Leggo nella rassegna stampa odierna che in alcuni giornali sono riportate, purepesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute e che mi indicano come autore di condotte mai tenute. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne». Lo scrive sul'eurodeputato David Borrelli, che ieri ha lasciato il M5S passando al Misto Su Facebook, tra i commenti al post (che possono essere anche di utenti non iscritti al M5S, a differenza del blog), in tanti tuttavia chiedonoo protestano. «La prego di chiarire la sua posizione», scrive Aldo mentre alcuni utenti attaccano la motivazione ufficiale dell'addio di Borrelli: «Il primo caso al mondo di cambio politico per motivi di salute è normale che susciti domande», scrive un utente mentre un altro commentatore ironizza: «nel gruppo misto I problemi di salute si sentono meno?». «Se lasci, ti dimetti, cerca di essere coerente», scrive un altro utente e c'è chi chiede: «non poteva aspettare dopo il voto? Per fortuna che è uno storico! (Del M5S, ndr)

L'ATTIVISTA PADOVANO "PENTITO"

LEGGI ANCHE

BORRELLI IRRINTRACCIABILE, A BRUXELLES SI PARLA DI SCREZI

Davide Borrelli è ancora irrintracciabile, anche se ieri si è fatto vedere negli edifici del Parlamento Ue. Resta così il mistero sulle dimissioni dell'eurodeputato dal M5S. Anche se il comunicato della capodelegazione grillina al Parlamento Ue Laura Agea parla di «problemi di salute», anche a Bruxelles, non mancano le congetture su possibili altre cause. «Quello che sappiamo - racconta una fonte del Parlamento Ue - è che ultimamente c'erano stati degli screzi con Davide Casaleggio». A questo, si aggiunge poi un elemento fattuale: secondo il regolamento M5s Borrelli non avrebbe più potuto ricandidarsi avendo già sommato un mandato come Consigliere comunale a Treviso, come primo grillino eletto in Italia, ed uno da eurodeputato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».