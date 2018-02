TREVISO - Annuncio a sorpresa scuote i vertici del Movimento 5 Stelle. David Borrelli lascia il M5s. Nella nota di Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo, si legge: «Questa mattina l'eurodeputato David Borrelli ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo dei non iscritti. Borrelli ha comunicato alla delegazione italiana del MoVimento 5 Stelle che la sua è stata una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Prendiamo atto che Borrelli non fa più parte del MoVimento 5 Stelle».



L'eurodeputato trevigiano David Borrelli non è certo un grillino qualunque. Non solo perché Borrelli è stato, nel 2008, a Treviso, il primo Cinquestelle eletto nel consiglio comunale di un capoluogo di provincia. Ma soprattutto perché, essendo stato tra i fondatori del Movimento, è sempre stato nella ristrettissima cerchia degli amici di Casaleggio. E' tuttora uno dei tre soli membri della potentissima Associazione Rousseau, quella che decide il bene e il male nel Movimento 5 stelle, insieme a Massimo Bugani e Davide Casaleggio. Un anno fa Borrelli tentò invano di portare il Movimento 5 stelle su posizioni europeiste, evitando l’alleanza col partito euroscettico inglese Ukip, per legarsi invece al gruppo liberale ed europeista Alde. Ma non ebbe successo.



+++ COMMENTI A CALDO +++



Il SARCASTICO - «Ho letto che l'europarlamentare David Borrelli uno dei tre soci di #Rousseau ha deciso di uscire dal gruppo del #M5S per motivi di salute, si è dimesso? No, è andato nel gruppo misto. Che voi sappiate, ci sono più dottori nel gruppo misto?». Lo scrive Francesco Bonifazi del Pd su Facebook.



THE END - «Liti, bugie, bonifici revocati, epurazioni. Il caso Rimborsopoli sta dilaniando i Cinque Stelle. Oggi si dimette dal M5S il parlamentare europeo David Borrelli, molto vicino a Grillo, ed uno dei tre soci fondatori della piattaforma Rousseau. Siamo molto vicini ai titoli di coda». Lo afferma il senatore Pd Andrea Marcucci.

