M5S, 10 coinvolti nel caso rimborsi Ecco i primi cinque confermati Di Maio assicura: via chi ha tradito

Emanuele Cozzolino si dice «pronto a fare un passo indietro, se mi verrà chiesto, nell'interesse del M5s». Il deputato che annuncia di voler a breve pubblicare «un report con tutte le ricevute dei versamenti» effettuati ed ammette: «a fronte di problemi personali, ho mancato di versare circa 13.000 euro».

Altri 5 nomi sono stati rivelati da "Le Iene": si tratta di Silvia Benedetti, Massimiliano Bernini, Elisa Bulgarelli, Barbara Lezzi e Giulia Sarti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' bufera sul Movimento 5 stelle per la vicenda dei mancati rimborsi al fondo per il microcredito del ministero dell'Economia. Andrea Cecconi e Carlo Martelli sono, probabilmente, la punta di un iceberg. Un iceberg contro cui la campagna del M5s rischia di sbattere a un passo dal rush finale. Il caso «rimborsopoli», sugli ammanchi nelle restituzioni dei parlamentari, si allarga a macchia d'olio, potrebbe superare il milione di euro e irrompe nella tappa elettorale di Luigi Di Maio nella sua Campania. Il caso è preso molto seriamente dai vertici, che reagiscono in maniera durissima. «Le mele marce le trovo e le caccio, nessuno inficerà il nome del M5S», è il diktat del capo politico. Cecconi e Martelli annunciano che faranno un passo indietro, ma una volta eletti sarà difficile rinunciare al comodo e ben retribuito posto in Parlamento.«Fuori le "mele marce", chi sbaglia paga». Questo il mantra dei grillini sul caso delle rendicontazioni irregolari che sta scuotendo tutto il Movimento. Dalle verifiche incrociate delle tabelle del Ministero dello Sviluppo Economico con i versamenti destinati negli ultimi anni dai portavoce al fondo per il microcredito, sono saltati fuori i nomi di altri due deputati inadempienti: si tratta di(che aveva già deciso di non correre per un secondo mandato) ed. I nomi dei due si aggiungono alla 'black list' che già comprende oltre a. A quanto apprende l'Adnkronos, proprio come nel caso di Cecconi e Martelli, anche a Buccarella (che ieri si è autosospeso dal Movimento) e a Cozzolino i vertici chiederanno di firmare il modulo per la rinuncia al seggio in caso di elezione.«Stiamo procedendo con i controlli per mettere fuori dalla porta quelli che non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto», scrive il M5S su Fb. «A ognuno di questi - si legge ancora nel post diffuso oggi - è stato chiesto di provvedere immediatamente a versare quanto dovuto. Domani pubblicheremo ulteriori dati». Per quanto riguarda Della Valle, spiega all'Adnkronos una fonte, l'ammanco corrisponderebbe a «una somma molto alta», addirittura a tre cifre. Il Cinquestelle ha annunciato il ritiro su Facebook . AncheIntanto lascia l'eurodeputato David Borrelli, fedelissimo di Casaleggio. «Ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo dei non iscritti. Borrelli ha comunicato alla delegazione italiana del MoVimento 5 Stelle che la sua è stata una scelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Prendiamo atto che Borrelli non fa più parte del MoVimento 5 Stelle», si legge in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo.La questione dei rimborsi, secondo il servizio delle Iene andato in onda ieri sera, riguarderebbe però almeno una decina di parlamentari in tutto. E dalle prime verifiche i vertici del Movimento ammettono come il «buco» sulle restituzioni per il fondo per il microcredito sia «più grande» degli oltre 200mila euro preventivati dai media. Alla cifra di 226 mila euro di ammanco, che ha fatto scattare l'allarme per le mancate restituzioni, va infatti aggiunta la cifra versata al fondo dagli eurodeputati del M5s, pari a 606mila euro, come certificato dallo stesso blog giorni fa. E a questa si somma il totale dei rimborsi arrivati dalle Regioni: le stime sono approssimative ma si parla di oltre 500mila euro. Il tutto fa quindi aumentare la forbice tra quanto dichiarato dai parlamentari sul sito tirendiconto.it e quanto arrivato, in concreto, dai bonifici.Contro Barbara Lezzi, a quanto apprende l'Adnkronos, non ci sarà invece nessuna procedura sanzionatoria per l'affaire rimborsi. Secondo i piani alti grillini, infatti, nell'operato della senatrice salentina «non c'è dolo», ma solo un errore dovuto a negligenza. Questo tanto più, viene spiegato, che l'unico bonifico inevaso riguarda una cifra considerata irrisoria, 3.500 euro. Che, la senatrice, ha giustificato su Facebook spiegando che il bonifico «non è andato a buon fine presumibilmente per carenza di fondi».Fuga dai social intanto per i parlamentari M5S Cecconi, Martelli e Buccarella. Le pagine pubbliche dei tre esponenti 5 Stelle non sono più online su Facebook da diverse ore. Il profilo di Cecconi, sparito per alcuni giorni la scorsa settimana, era tornato attivo con la pubblicazione del post nel quale il deputato marchigiano affermava di voler rinunciare al seggio in caso di elezione. Ora però la pagina è finita di nuovo fuori dai radar. Stessa sorte per i profili di Martelli e Buccarella: quest'ultimo ieri sera, ammettendo alcune irregolarità nelle rendicontazioni, ha annunciato la sua autosospensione del Movimento.«Ho effettuato bonifici al fondo del microcredito per un totale di oltre 150.000 euro, certificato dal direttore della banca. Ho anche rinunciato alle indennità aggiuntive da vice presidente della Camera. In tutto ho restituito o rinunciato in 5 anni di legislatura a più di 370.000 euro», ha scritto su Facebook il leader M5S aggiungendo: «Oggi ho incontrato Filippo Roma de Le Iene. Come promesso abbiamo verificato tutti i bonifici che ho effettuato»«Chi pensa di farci la morale abbia la dignità di starsene zitto e andarsi a nascondere. Renzi, che non conosce la storia italiana, ci ha paragonato a Craxi e al mariuolo Chiesa. Mario Chiesa venne colto in flagrante mentre accettava una tangente di sette milioni di lire, in seguito vennero scoperti suoi conti in Svizzera di miliardi di euro. Chiesa non era uno che restituiva poco, era uno che si fotteva tanto. Non mi stupisce che Renzi non comprenda la differenza», ha poi aggiunto Di Maio, replicando al segretario del Pd Matteo Renzi.«Alcuni portavoce hanno violato le nostre regole e non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Un tradimento dei nostri principi e della fiducia dei nostri iscritti. Per questo saranno cacciati dal Movimento e si sono impegnati a rinunciare all'elezione. La stragrande maggioranza dei nostri portavoce hanno ottemperato gli impegnipresi e infatti nel fondo per il microcredito ci sono oltre 23 milioni di euro», ha continuato il leader grillino che ha aggiunto: «Abbiamo chiesto al Mef l'elenco completo dei bonifici e chi non risulterà in regola per me è già fuori. Non facciamo sconti a nessuno, tantomeno a noi stessi e pubblicheremo la lista completa».«I suoi parlamentari - ha insistito Di Maio - non hanno restituito un centesimo. Si sono intascati milioni e milioni di euro a sbafo. Tutti i soldi che noi abbiamo messo lì dentro permettendo la creazione di oltre 7.000 imprese, loro se li sono messi in tasca. Ognuno di loro mentre milioni di italiani stanno in condizioni di povertà ha preso una media di 145.000 euro a testa a cui avrebbero potuto fare a meno. Ingordi! Senza considerare il vitalizio, le auto blu, l'aereo blu, l'elicottero blu e tutti i loro osceni privilegi».Intanto il Pd attacca. «Si sono trasformati in arca di Noè: scrocconi, truffatori e riciclati di altri partiti. Querelatemi se dico il falso», sottolinea Matteo Renzi che sulle mele marce paragona Di Maio a Craxi. «Ricorda Bettino Craxi che aveva definito Mario Chiesa, "un mariuolo"», affonda il leader dem. Presto, nel Movimento, si saprà chi ha violato una delle regole «auree» pentastellate. In serata annuncia l'autosospensione anche il senatore Maurizio Buccarella, messo nel mirino delle «Iene».Nel frattempo, a dare manforte al capo politico nel momento forse più difficile della campagna è Grillo. L'ex comico «compare» a Torre del Greco, ad un'iniziativa organizzata dai marittimi alla quale arriva assieme a Di Maio. «Non siamo tutti uguali, se ve lo dicono è un alibi che uno si crea per non fare nulla», spiega Grillo parlando del Movimento in un discorso breve, in cui non fa alcun cenno al caso dei rimborsi. A parlarne, prima di approdare nella sua Pomigliano, è invece diffusamente Di Maio. «Da noi chi sbaglia è fuori, le mele marce negli altri partiti diventano ministri», è la difesa del candidato premier che, a Scampia interviene nella palestra di Gianni Maddaloni e incontra anche il «comitato Vele», presidio di disoccupati che lo aveva «accolto» con cori e striscioni di protesta.Ed è una durezza che Di Maio mostra anche in merito al candidato-massone Catello Vitiello. «Gli è stato inibito l'uso del simbolo, per lui è game over», rimarca Di Maio quando si appresta a parlare alla «Napoli bene» riunita al Teatro Sannazzaro. Parole che Vitiello sembra non ascoltare neppure. «Quando ho accettato la candidatura ero assonnato, io non mi ritiro, ho una dignità». E per il Movimento si tratta dell'ennesima partita aperta di questo inizio febbraio.