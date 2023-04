TREVISO - In provincia di Treviso il calo demografico è ormai assodato. Lo dicono i dati dell’Istat, le rilevazioni delle associazioni di categoria, le analisi delle amministrazioni comunali, il numero di iscritti negli asili e nelle scuole. E uno dei fattori che più compromette l’arrivo di nuovi nati è l’aumento delle coppie scoppiate e, di conseguenza, il numero dei single. Il concetto di famiglia, insomma, si sta sgretolando, facendo prevalere gli interessi personali. La maglia nera in fatto di divorzi ce l’ha proprio il comune capoluogo, per quanto riguarda le donne, e Monfumo, invece, per quanto riguarda gli uomini. A Treviso, infatti, su 44.065 donne residenti le divorziate sono 2.489, pari cioè a 5,65% del totale. A cui si aggiungono 17.280 single che quasi pareggiano le sposate, che sono 18.811. Sul fronte dei maschi, a Monfumo i divorziati sono il 4,73% della popolazione (31 ex mariti su 656 residenti), con 296 celibi e 316 coniugati. Scenari che si ripetono quasi identici in quasi tutti i comuni della Marca. Se non è una tendenza poco ci manca.

IL CONFRONTO

A differenza di quello che si può pensare, non sempre a un comune più popoloso corrisponde un maggior numero di divorzi. E nemmeno l’indice di ricchezza può essere considerato un fattore determinante. Le percentuali, infatti, sono simili anche nei centri più piccoli e in quelli più poveri. Parlando sempre dell’universo femminile, se Treviso guida la classifica delle divorziate, sul podio salgono Vittorio Veneto e Conegliano. Nel primo caso, con il 5,19% del totale, le ex mogli sono 738 su 14.209 residenti, le nubili 5.228 e le coniugate 6.292. Nel secondo invece si registra un 4,19% di divorziate (874 su 17.811) con 6.687 single e 7.972 sposate. A ruota, con percentuali che variano dal 4,82% al 4,39%, ci sono Villorba, Santa Lucia di Piave, Mogliano Veneto, Pieve di Soligo, Casier, Preganziol, Ponzano, Cordignano e Spresiano.

IL QUADRO

Anche i maschietti non se la passano meglio. Dietro a Monfumo si piazza Revine Lago: su 1.060 residenti ci sono 50 divorziati, pari al 4,72% della popolazione totale, 523 single e 450 coniugati. Al terzo posto, con una percentuale di 4,63%, si trova Tarzo. Qui gli ex mariti sono 96 su 2.073 residenti, con i celibi che arrivato a quota 966 contro gli sposati che si fermano a 938. Tra il 4,14% di Vittorio Veneto e 3,55% di Pieve di Soligo si possono trovare altri dieci comuni: si tratta di Miane, Refrontolo, Cison di Valmarino, Treviso, Giavera del Montello, Casier, Nervesa della Battaglia, Fregona, Villorba e Maserada sul Piave. Un quadro che rappresenta uno dei motivi principali per cui in provincia di Treviso non si fanno più figli: le coppie stanno diminuendo e da soli, di conseguenza, diventare genitori è difficile.