Epifania. Una speciale Befana nel reparto di pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per consegnare le calzette ai bimbi ricoverati

TREVISO - Befana speciale per i piccoli pazienti del Ca' Foncello. Questa mattina, 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, i vigili del fuoco si sono recati nel reparto di pediatria dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso per portare i regali della Befana ai bambini ricoverati. A consegnare le calzette con i dolci ai bimbi è stata la vigili del fuoco del Comando di Treviso, Arianna Parolin che, per l'occasione, ha vestito i panni della Befana donando un sorriso e tanta felicità ai piccoli pazienti del reparto, al personale medico e anche ai genitori presenti.