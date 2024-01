PADOVA - È in arrivo una forte perturbazione che porterà nella calza della Befana intense piogge per tutta la giornata di oggi. A causa del maltempo, la maxi festa ecologica a Padova si sdoppia mentre in molti altri Comuni della provincia le celebrazioni sono state rinviate. Oggi pomeriggio a partire dalle 15 sul sagrato della Basilica di Santa Giustina ci saranno i mezzi dei Vigili del Fuoco (ma solo in esposizione e senza spettacolo), in più non mancheranno i gazebo per la distribuzione delle 4.350 calze colme di dolciumi e a seguire è prevista l'animazione di befane, clown e trampolieri. La marionetta gigante raffigurante "la vecia" - ha fatto sapere ieri sera l'amministrazione comunale - a causa della pioggia non sarà allestita. Lo spettacolo canoro della Dreaming Academy dedicato alla Disney, il cui centenario cade nel 2024, è stato trasferito da Prato della Valle all'agorà del Centro culturale San Gaetano, confermando l'orario delle 15. Il transito dei veicoli sarà vietato in tutta l'area di Prato della Valle e in alcune vie limitrofe dalle 13,30 alle 18.

All'interno del dibattito "Befana sì, Befana no" interviene Eleonora Mosco, capogruppo Lega in Consiglio comunale. «Niente più del falò della befana è simbolo della nostra identità. Tradizione che da anni si svolgeva a Padova, che precede la stessa festa cristiana dell'Epifania, di origine talmente antica da perdersi nel mito ed essere oggetto di dibattito tra gli studiosi - dice Mosco -. Poi è arrivata la sinistra e la sua miope ideologia che l'ha cancellata con la classica tecnica dell'ambiente e dell'inquinamento. Un rogo molto più nocivo e velenoso dei pochi microgrammi di pm10 prodotti per una manciata di minuti all'anno da un rito cui il nostro pianeta è sempre sopravvissuto, e poteva sopravvivere anche stavolta».

CINTURA URBANA

Anche i Comuni attorno al capoluogo si stanno preparando per le celebrazioni dell'Epifania, pochi quelli che opteranno per il falò. Noventa Padovana assieme alla Pro Loco propone un pomeriggio di festa per valorizzare l'area del parco Fornace. Dalle 16.30 sarà possibile sorseggiare la cioccolata calda offerta dai commercianti dell'associazione Open Mind, vin brulè, panettone e altre leccornie. Alle 17 si terrà Grande Spettacolo con il Fuoco a cura degli Ordallegri, una compagnia teatrale nata in provincia di Mantova nel 2004 e formata da comici, buffoni e saltimbanchi. La rappresentazione porterà in scena la suggestione di una festa magica. Al termine dello spettacolo, ai bambini presenti verranno consegnate le calzette riempite di dolci e inizierà la vera e propria Grande Festa della Befana, con il tradizionale rogo della "vecia". «Invitiamo tutti i bambini a partecipare a questo evento imperdibile - dice il sindaco Marcello Bano - figlio di una tradizione antica di millenni che fa parte della nostra storia ma anche delle nostre vite, perché ogni anno si rinnova ed è sempre un po' uguale e un po' diversa. Una tradizione che, insieme alla Pro Loco, abbiamo voluto arricchire e rilanciare con nuovi contenuti e una nuova location, nel cuore della nostra amatissima Noventana».

Festeggiamenti confermati ma adattati in risposta del maltempo, invece, a Cadoneghe. Oggi alle 15, la tradizione si trasferisce da piazza della Repubblica all'Auditorium Ramin in via Dorigotti, dove si attenderà l'arrivo della Befana con la simpatia di Andrea Roncato (noto attore comico di programmi TV e film cult degli anni 80 e 90) con animazione per tutte le età. Arriverà poi l'amata "vecchina" con calzette e dolcetti per i bambini buoni. Rinviata la festa a San Vito di Vigonza a sabato 13 gennaio con lo stesso programma: alle 15 ritrovo in piazza della Pace con i pony per il "battesimo della sella", alle 16 in chiesa concerto del coro Serenissima di Vigonza e alle 17 l'accensione del falò.

A Rubano tutte le attività previste questo fine settimana al parco etnografico vengono spostate: oggi all'Auditorium dell'Assunta dalle 15 alle 18 con lo show di Elisabetta Viviani che intratterrà il pubblico con le più belle canzoni dei cartoni animati, la distribuzione della calza della befana ai bambini, lo spettacolo di illusionismo con Frederick e l'estrazione della lotteria con montepremi di 1000 euro in buoni spesa, domani al palazzetto di via Rovigo alle 16 con lo "Spettacolo di pattinaggio danza e ginnastica ritmica". A Montegrotto Terme l'evento di oggi in piazza Mercato, viene rimandato domani. Accade lo stesso a Battaglia Terme, dove il famoso e suggestivo falò sull'acqua passa a domani.

ALTA E BASSA PADOVANA

Anche nell'Alta padovana i rinvii e gli spostamenti al coperto delle varie celebrazioni sono molti. A Cittadella la Befana di Santa Croce Bigolina è stata spostata domani alle 18, anche San Martino di Lupari ha deciso di rinviare l'evento a sabato 13 gennaio sempre con le stesse modalità. A San Pietro in Gu presepio vivente e befana rinviati a sabato 13 gennaio sempre in piazza dalle 14.30. E, ancora, a Villa del Conte nel parco delle Risorgive, evento spostato a domani alle 17 l'arrivo della befana ed alle 18 Brusemo a vecia ecologico.

Nella Bassa, a Piove di Sacco, per l'incertezza delle previsioni meteo, oggi l'accoglienza dei magi avrà questo programma: 11.30 celebrazioni in chiesa e 12.15 distribuzione delle calzette a cura della Pro Loco presso la palestra del patronato del Duomo. A Polverara, a Isola dell'Abbà, falò rinviato domani alle 17.

C'è poi chi ha già dato il via ai festeggiamenti. A Borgo Veneto, ieri, il falò degli Alpini alle 17 è stato acceso nonostante la pioggia. «Un momento piacevole e partecipato - dichiara il sindaco Michele Sigolotto - si sono divertiti cento tra bimbi e genitori».