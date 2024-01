Padova. La Befana senza falò trasloca da Prato dellla Valle: ci sarà un omaggio al centenario della Disney

PADOVA - Sarà una festa della Befana all'insegna dei divieti anti smog quella di quest'anno. Una Befana che, complice il mercato settimanale, dovrà trasferirsi da Prato della Valle al sagrato di Santa Giustina. In linea con il rispetto delle misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico, quest'anno (come del resto anche l'anno scorso) i tradizionali appuntamenti delle festività in Prato - i fuochi di Capodanno e il rogo della Befana sono destinati a rimanere solamente un ricordo. Ad annunciarlo è stato l'altro giorno l'assessore al Commercio Antonio Bressa.

I DIVIETI

«Con il semaforo rosso, scatta anche il divieto di sparare petardi e fuochi d'artificio. Proprio per evitare questo rischio - ha spiegato Bressa - già da qualche anno non organizziamo più lo spettacolo pirotecnico di fine anno in Parto della Valle. Lo stesso discorso vale per il rogo della Befana». E proprio la festa più amata da generazioni di bambini padovani è destinata, probabilmente anche per i prossimi anni, a cambiare in maniera radicale. Intanto le principali novità di quest'anno sono due. La prima, appunto, è che non ci sarà nessun falò. La seconda è che, complice il fatto che il 6 gennaio cade di sabato, si è deciso di non sospendere il mercato settimanale di Prato della Valle e di organizzare la manifestazione nel sagrato di Santa Giustina. «La festa della Befana, in linea con gli obiettivi della normativa vigente per il miglioramento della qualità dell'aria, quest'anno evolve in un grande spettacolo dedicato a famiglie, bambine e bambini con omaggio al centenario Disney, pienamente rispettoso dell'ambiente - si spiega in una nota di Palazzo Moroni - Una gigantesca marionetta, nei panni della Befana, in un contesto magico e suggestivo, sarà allestita nel sagrato dell'Abbazia di Santa Giustina (nello spazio a lato di via 58.

LA VIABILITÁ

«È vero - ha concluso Bressa - la Befana si sposterà dal Prato per far spazio al mercato, ma gli spettatori avranno a disposizione la strada che sarà chiusa al traffico e una parte del Lobo di Santa Giustina». Per consentire lo svolgimento della manifestazione nel pomeriggio del 6 gennaio saranno chiuse alcune strade e ci sarà anche lo spegnimento dei varchi elettronici a guardia dell'area. Nello specifico, dalle 13.30 alle 18 saranno chiuse le corsie di Prato della Valle comprese tra via Beato Luca Belludi e via Cavazzana e tra via Carducci e via Cavazzana. La chiusura sarà in vigore anche in via Andrea Briosco, in via Beato Luca Belludi (tratto compreso tra riviera del Businello e Prato della Valle), in via Cavazzana, in via Leopardi (tratto compreso tra via Manzoni e via Cavazzana), in via Ferrari e in via Memmo (tratto compreso fra via Acquette e Umberto). Sarà inoltre istituito l'obbligo di svolta a destra per i veicoli che percorrono riviera Tito Livio, una volta arrivati all'incrocio con piazzetta Palatucci. Saranno anche spenti i varchi elettronici di controllo delle corsie riservate di via Del Santo, riviera del Businello, riviera dei Ponti Romani, via Cavazzana, via Leopardi e i relativi varchi di uscita. Sarà invece concesso il transito dei veicoli provenienti da via Beato Luca Belludi nella corsia nord di Prato della Valle. Sarà infine in vigore il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in via Cavazzana (tratto compreso tra via Ferrari e Prato della Valle) sul lato dei civici dispari.