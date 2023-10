PADOVA - I dati delle centraline, incontrovertibili. E poi le polemiche, immancabili. Padova è la quinta provincia più inquinata d’Italia e su questa preoccupante classifica esplode nuovamente lo scontro politico perché l’assessore all’ambiente Ragona commenta andando all’attacco: «Qui in città registriamo un miglioramento della situazione mentre in molti altri comuni evidentemente c’è chi parla ma non fa abbastanza».