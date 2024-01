ARCADE (TREVISO) - Neanche la pioggia battente ha fermato il panevin di Arcade. Ci aveva provato il Covid, riuscendovi per due anni, poi lo smog, adesso anche Giove Pluvio: sembra che tutto concorra a rendere difficile la vita ad una delle tradizioni contadine più sentite della Marca. Ma da sola, la pioggia non poteva molto contro la ferrea volontà del Gruppo Alpini di Arcade che ha lavorato alacremente per organizzare l’enorme pira attorno alla quale, tempo inclemente o meno, si sono radunate migliaia di persone.