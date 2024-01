TREVISO - Con la vittoria su Sassari, Treviso rilancia le sue chance (mentre, per inciso, è costata la panchina all’allenatore dei sardi Piero Bucchi). Ora, però, per dare consistenza alle sue ambizioni, la squadra di coach Frank Vitucci dovrà trovare continuità di risultati, centrando necessariamente pure qualche colpo in trasferta. Prima occasione, già domani sera, nell’anticipo delle 20.30 della 18esima giornata, a Scafati. Per riuscire nell’impresa, Tvb non può prescindere dal ritrovare un D’Angelo Harrison a pieno regime. Dopo un periodo tutt’altro che convincente, che l’aveva addirittura fatto finire in odore di taglio e contestato dai tifosi, contro la Dinamo la guardia dell’Alaska ha offerto una prestazione, per dirla con lo stesso Vitucci, più vicina ai suoi standard. Uscendo dalla panchina (come nelle ultime 6 partite), in 17’ ha prodotto 14 punti, con 2/4 da due, 2/4 da tre (compresa una tripla di tabella) e 4/4 ai liberi, più 2 rimbalzi, altrettanti recuperi e perse e con una giusta intensità, anche difensiva, come testimonia il plus-minus di + 12, il migliore della squadra. Ora tocca anche a lui dimostrare che non si è trattato di uno sprazzo episodico.



Harrison, con Sassari siete tornati alla vittoria. Quanto conta questo successo?

« E’ stata una vittoria importante sotto vari punti di vista, sia perch é finalmente siamo tornati a muovere la classifica, sia perch é siamo riusciti a ribaltare la differenza canestri, e ogni dettaglio può fare la differenza. In più è stata una partita in cui tutto il gruppo ha fatto la differenza, adesso vogliamo continuare così » .



Alla vittoria ha contribuito anche una sua buona prestazione. Nelle partite precedenti non c’era riuscito: c’è qualche motivazione specifica? Pensa di aver superato il periodo difficile?

« Sono riuscito a trovare un po’ di ritmo in più rispetto alle precedenti uscite, ma a me interessa poco delle statistiche personali: che io segni 0 o 20 punti voglio solo aiutare la squadra a vincere in qualsiasi modo » .



Ci sono state anche critiche e voci su un suo possibile taglio: l’hanno disturbata? E’ tranquillo?

« E’ difficile non fare caso alle critiche o alle voci, alla fine siamo tutti esseri umani. Però l’unica cosa che si può fare in questi momenti è lavorare duro e cercare di essere la migliore versione di sé stessi per i tifosi e per i compagni, per raggiungere gli obiettivi » .



Tornando a Tvb, ora la squadra deve trovare continuità, fin dalla prossima partita.

« Dobbiamo affrontare una partita alla volta, vogliamo fare in modo che Sassari per noi rappresenti le fondamenta di qualcosa di solido su cui vogliamo continuare a costruire per arrivare alla pausa con quante più vittorie possibili » .



Nonostante le difficoltà, il gruppo è coeso?

« Siamo tutti uniti verso lo stesso obiettivo, vincere. Ormai ho un bel po’ di anni di carriera, ho imparato a dare meno peso alle statistiche personali e portare il focus sul risultato di squadra, cosa che cerco di trasmettere anche ai ragazzi più giovani » .



Come vede la corsa salvezza?

« E’ un campionato molto duro, puoi vincere qualche partita in fila e trovarti in una situazione tranquilla, perderne due ed essere in piena zona retrocessione. Quello che possiamo fare noi è affrontare ogni partita con la giusta mentalità, concentrarci su noi stessi e fare ciò che sappiamo, sono più che convinto che questo roster ne abbia le capacità » .