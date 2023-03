Treviso. Giovanissimi fanno una colazione da 41 euro ma prima di pagare, scappano. La rabbia del titolare: «Non hanno rispetto di nessuno»

TREVISO - Fanno una super colazione da 41 euro e poi scappano senza pagare il conto. Gli scrocconi sono tre studenti giovanissimi, tra i 13 e 14 anni, che venerdì mattina 3 marzo, hanno scelto la Caffetteria Orrico in piazza Pola, a due passi dal Duomo. I tre amici si sono seduti a un tavolino esterno verso le 8.45. Hanno ordinato panini, toast, tramezzini, spremute, cappuccini in due tranches. Totale: 41 euro. Un’ora dopo se la sono svignata approfittando dell’arrivo di un fornitore e della distrazione del titolare Ferdinando Orrico. «Ma le telecamere li hanno ripresi, il filmato è già nelle mani dei carabinieri» avverte l’esercente, che si era munito di una telecamera contro i vandalismi, a opera sempre di giovanissimi che di sera si divertono a buttare all’aria sedie e tavolini e a fare le gincane sul plateatico. Quando si è accorto della colazione a scrocco, il baristo ha chiuso il locale ed è corso a cercarli. Invano. «Non hanno rispetto. Bisogna fare qualcosa, non possiamo accettare questa situazione - conclude Orrico -. Vanno presi provvedimenti, facendo capire ai ragazzi che così si rovinano». A ripercorrere quei momenti è lo stesso titolare.

Videointervista di Maria Elena Pattaro