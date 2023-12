Babbo Natale arriva per portare i regali ma... manca la casa. Il video progetto del registra Dimitri Feltrin per Ca' Leido

ALTIVOLE (TREVISO) - Una nuova casa per i ragazzi autistici, questo il regalo che Babbo Natale vorrebbe portare alla cooperativa Ca' Leido. E per aiutare il simpatico omone rosso con la folta barba bianca a portare a termine questa mission serve l'aiuto di tutti. A raccontare del progetto è il registra Dimitri Feltrin con un video molto significativo. Nelle immagini si vede Babbo Natale che arriva ad Altivole in Via degli Alpini con il suo sacco carico di regali ma…la casa ancora non esiste! Come farà a consegnare i regali a tutti i bambini di Ca’ Leido?

Che cos'è Ca' Leido

Ca'Leido è il centro Autismo con Fattoria di Sonda SCS ONLUS situato a San Vito di Altivole dove sono accolte più di 70 famiglie di bambini e ragazzi con autismo e dove vengono creati percorsi di autonomia e di qualità di vita.

Il progetto

«La casa che stiamo costruendo a San Vito di Altivole rappresenta il simbolo della qualità di vita che vogliamo creare per i nostri ragazzi - si legge in una nota della cooperativa - Ricordando che oggi ci sono 6 milioni di persone con autismo in Italia, dalla fonte del Ministero della Sanità ecco un dato sconcertante: un bambino ogni 77 nuovi nati in Italia è autistico. Da più di dieci anni a Ca’Leido stiamo abilitando giovani ed adolescenti alle autonomie necessarie per impostare una residenzialità fuori dalla famiglia di origine, lo stiamo facendo in sintonia con le famiglie dei ragazzi (Associazione famiglie Tribù Onlus) che credono in questo grande progetto. Il progetto prove di volo e la costrizione della prima casa è un passaggio fondamentale per poter finalmente guardare al futuro dei ragazzi con autismo con fiducia e non più con angoscia. Si tratta infatti di un progetto per l’autonomia e la residenzialità di giovani ragazzi con autismo fuori dalla famiglia di origine, per crearsi una vita adulta inclusa nella società, soddisfacente ed il più possibile autonoma. Da anni i nostri bravissimi ragazzi lavorano sodo per imparare a costruirsi la loro vita: questa abitazione è fondamentale per diventare grandi e indipendenti, ognuno in base alle proprie potenzialità! Qui i ragazzi vivranno, faranno la spesa, faccende domestiche, si cucineranno deliziosi pranzi e cene e passeranno il tempo libero con nuovi amici». Alberto Pettenon ha poi sottolineato: «Per tutti noi di Ca’Leido, questa Casa è un sogno che si concretizza. Vorremmo che diventasse un luogo di crescita per i ragazzi e di serenità per le loro famiglie, un luogo dove professionalità, cura, relazione, amore e libertà sono i nostri capisaldi».