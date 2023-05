Fondo d'investimento Azimut acquisisce la Dopla: salvi 117 lavoratori

CASALE SUL SILE (TV) - Si è conclusa con il trasferimento del ramo d'azienda al fondo d'investimento Azimut (Muzinich & Co. Sgr) la difficile vicenda di Dopla, gruppo delle stoviglie in plastica di Casale sul Sile ( Treviso) entrata in dissesto finanziario negli ultimi due anni anche per effetto dell'incremento di materie prime e costo di energia legate al particolare segmento di produzione.

L'operazione, secondo le organizzazioni sindacali, pone in sicurezza la posizione lavorativa di 117 addetti, benché la manovra abbia comportato la chiusura dello stabilimento Dopla di Manfredonia (Foggia) con la collocazione in Cassa integrazione per chiusura azienda di 67 dipemndenti. «La trattativa ha comportato momenti di forte tensione - rilevano esponenti di Cgil, Cisl e Uil - con il rischio, all'inizio del mese di maggio, dopo alcune proroghe richieste al Tribunale, che fosse messa in discussione anche la continuità dello stabilimento trevigiano.