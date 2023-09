PREGANZIOL (TREVISO) - Primo autovelox fisso, attivo 24 ore al giorno, lungo il Terraglio. Il Comune di Preganziol ha chiesto il via libera alla prefettura per poterlo installare all’altezza dello stabilimento Goppion e dell’hotel Bolognese. Proprio nel punto in cui il 24 marzo dell’anno scorso hanno perso la vita Mara Visentin e Miriam Cappelletto, 63 e 51 anni, dopo essere state tamponate dall’auto lanciata a tutta velocità da Ronnie Levacovic. « Abbiamo presentato la richiesta per poter montare una postazione fissa, sempre attiva – spiega il sindaco Paolo Galeano – tra Frescada e San Trovaso purtroppo ci sono stati diversi incidenti mortali. Di conseguenza crediamo ci siano tutti i presupposti per installare un autovelox attivo 24 ore al giorno » . Cioè come quelli che sorvegliano la tangenziale di Treviso, che scorre ad appena un paio di chilometri di distanza.



IN TREVISO MARE

Adesso si attende la risposta della prefettura. Questa ultima, intanto, ha già dato il proprio via libera al posizionamento di un autovelox fisso, sempre attivo, lungo la Treviso-Mare a Roncade. « Sarà pronto per l’inizio del 2024 – prevede il sindaco Pieranna Zottarelli – il limite non verrà abbassato. Anzi, in quel tratto verrà portato da 70 a 90 all’ora. Però deve essere rispettato. Oggi ci sono auto che sfrecciano anche a più di 110 all’ora » . « Ci sono già stati diversi incidenti – aggiunge – non ci interessa fare cassa, anche se poi i soldi vengono usati per la sicurezza sulle strade » . Sul fronte dei lavori, è stata aperta la nuova rotatoria di Vallio. E il Comune punta a vederne realizzata un’altra all’altezza del polo di Marchiol. A ottobre, poi, partirà un programma di sensibilizzazione e formazione sia per chi sta prendendo la patente che per chi ce l’ha in tasca già da anni.