CASALE - Preso ancora di mira l'autovelox di Conscio: telecamera asportata e cavi tagliati nella notte di venerdì, 1 settembre. La polizia locale è stata allertata del furto del rilevatore di velocità di via Peschiere ieri mattina e si è messa subito all'opera per cercare i colpevoli. L'autovelox, che era stato apposto dal Comune su richiesta degli abitanti della frazione per un periodo di prova, era già stato bersaglio di vandalismo: solo la scorsa settimana l'occhio elettronico era stato "accecato" con uno spray nero. L'amministrazione, comunque, non si arrende e fa sapere che ripristinerà l'autovelox rubato.

IL PRIMO CITTADINO

«Era stata un'espressa richiesta dei cittadini quella di mettere un rilevatore di velocità in quel punto - spiega il sindaco di Casale Stefania Golisciani - È una zona dove la gente corre molto con la macchina: solo lo scorso anno si sono verificati tre incidenti. Così abbiamo accolto questa domanda e abbiamo installato, in forma sperimentale, l'autovelox, che avevamo in noleggio per un periodo di quattro mesi. L'intenzione era quella di verificare se effettivamente fosse necessario intervenire in via Peschiere come abbiamo fatto in altre zone con interventi più strutturati, come dei dossi. Stavamo valutando anche se spostarlo poi in altre aree dove ci sono state segnalazioni simili».

IL BLITZ

Da un primo bilancio del furto, la dinamica che emerge è che la telecamera è stata asportata e i cavi del rilevatore sono stati tagliati, verosimilmente venerdì notte: «Non sembra una ragazzata, ma una cosa strutturata. Per arrivare fino a tagliere i cavi serve una scala» spiega il primo cittadino, che aggiunge anche: «Il velox invia automaticamente un segnale d'allerta alla ditta che ce lo ha fornito e che può controllarlo da remoto. Sono stati loro ad avvisare la Polizia Locale del probabile furto». Ancora nessuna idea circa i possibili colpevoli: «Non sappiamo chi possa essere stato ma sicuramente delle persone poco intelligenti - dichiara Golisciani - Pensano di essere una sorta di Robin Hood ma in realtà sono l'esatto opposto: non si rendono conto che provocando danni alle casse del Comune è ai cittadini stessi che vanno a rubare. Nelle zone vicine comunque ci sono delle telecamere, quindi faremo dei controlli incrociati per vedere se emerge qualcosa». «Noi rispondiamo alle esigenze che vengono dai cittadini - aggiunge - A chi dice che gli autovelox sono messi per fare cassa rispondo che se la gente rispettasse i limiti di velocità non si farebbe cassa». Il velox di Conscio, che in meno di due mesi aveva staccato un migliaio di multe, sembra proprio essere stato preso di mira da una sorta di "spedizione punitiva": dopo essere stato imbrattato con lo spray pochi giorni fa, ora il furto.

I CONTROLLI

Intanto continuano i controlli sul territorio proprio per scongiurare stragi sulle strade. Venerdì notte i carabinieri, impegnati in un pattugliamento, hanno sorpreso due automobilisti ubriachi. Patente ritirata e denuncia per guida in stato di ebbrezza. A finire nei guai sono stati una 52enne di Paese e un 24enne di Villorba. Entrambi erano visibilmente alterati quando i militari hanno chiesto patente e libretto. L'alcoltest ha confermato l'ubriachezza.