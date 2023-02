VITTORIO VENETO - Il bilancio è di una persona ferita, fortunatamente non grave, e due auto danneggiate: ma poteva finire in tragedia l'incidente avvenuto lunedì sera, 6 febbraio, sulla autostrada A27. All'origine dello schianto una vettura che procedeva tranquillamente contromano: scendeva in corsia nord tra i due caselli di Vittorio Veneto. La notizia arriva a soli due giorni dal caso dell'87enne che ha percorso 13 chilometri contromano sull'A28, tra Portogruaro e Azzano Decimo. Nella vicenda dell'A27 però non stiamo parlando di un conducente anziano. Anzi è giovanissimo: alla guida della vettura contromano c'era un 27enne di origini ghanesi, residente ad Oderzo. Al vaglio della polizia autostradale di Villorba, che sta analizzando le immagini delle telecamere, i motivi dell'errore di corsia. Dai frame si conosceranno con esattezza anche i chilometri percorsi in senso vietato dall'automobilista straniero.

L'INCIDENTE

Tre le possibili ipotesi sull'ingresso in A27, o meglio 4. Il 27enne potrebbe aver imboccato l'entrata di Vittorio Veneto Nord o ancora quella del Fadalto e aver percorso quindi un lungo tratto, o peggio quella di Belluno. Non si esclude che possa semplicemente aver fatto inversione con l'auto e cambiato senso di marcia. In ogni caso alle 21.45 di lunedì sera era al chilometro 53,200 nord in A27. All'altezza di un cantiere nei pressi della galleria monte Baldo è avvenuto l'incidente contro una vettura che stava procedendo, regolarmente, verso Belluno.

I SOCCORSI

Immediato l'intervento della polizia autostradale dalla sezione trevigiana di Villorba. Immediate anche le segnalazioni sui cartelli luminosi gestiti dal Coa, ovvero il Centro Operativo Autostradale Udine, per evitare ulteriori incidente. La vettura contromano era ferma in corsia di sorpasso. Sul posto è giunta anche l'ambulanza del 118 arrivata da Belluno che ha soccorso il ferito: l'unica persona che ha avuto conseguenze è il 27enne ghanese che è stato portato con codice di media gravità all'ospedale San Martino di Belluno. Affidato alle cure dei medici del pronto soccorso è stato trattenuto in osservazione: non ha riportato gravi traumi ed dopo alcune ore è stato quindi dimesso.

I PRECEDENTI

Non è la prima volta che automobilisti percorrono contromano l'A27. Nel 2021 un conducente alticcio fece inversione di marcia procedendo per 21 chilometri in senso contrario: dalla galleria Cave di Ponte delle Alpi (Bl)al casello di Vittorio Veneto sud. Stesso percorso nel 2017 quando una 76enne fece da Pian di Vedoia a Monte Baldo.