Un altro ubriaco in contromano sull'A28: sequestrata l'auto a un pordenonese

VENEZIA - Solo per un caso gli ultimi due episodi non hanno portato a una nuova tragedia come quella vissuta sabato scorso. Ma si tratta comunque di fatti allarmanti: automobilisti contromano in autostrada, oltretutto sotto l'effetto dell'alcol. I fatti sono accaduti fra l'A28 e l'A4.



IL CONTROLLO

L'ultimo episodio è stato segnalato ieri, lunedì 7 febbraio. Ubriaco mentre guidava, un uomo è stato fermato dalla Polizia, ma poi è riuscito a fare inversione a U e a prendere l'autostrada contromano. È accaduto l'altra notte alla barriera di Portogruaro (Venezia), sulla A28, protagonista un automobilista di Pordenone. Erano le 3 circa del mattino quando l'uomo è arrivato con l'auto in prossimità dello svincolo autostradale di Portogruaro. Dopo aver percorso la A28, infatti, il pordenonese è giunto alla barriera che porta sulla A4. Qui il conducente è incappato nel controllo della Polizia stradale di Pordenone, competente per quella tratta autostradale.

Gli agenti hanno subito capito che l'automobilista non era in grado di guidare. Sottoposto al test alcolimetrico è infatti risultato positivo. A quel punto il guidatore è ripartito, ma ha invertito il senso di marcia, proseguendo sulla A28 in contromano, mentre nella zona la nebbia aveva reso praticamente nulla la visibilità.

Il pordenonese è riuscito a percorrere solo poche centinaia di metri prima di essere bloccato dagli stessi agenti. Per lui sono scattati una salata multa, l'immediato ritiro della patente e il sequestro dell'auto, che potrà essere confiscata. È prevista una sanzione fino a 6mila euro, che potrà però arrivare a 8mila, perché il reato è stato commesso tra le 22 e le 7. Gli saranno anche decurtati 10 punti dalla patente, che sarà poi sospesa da 12 a 24 mesi: lo deciderà il prefetto.