Giocatore della Reyer contromano in autostrada: chi è Victor Sanders

Victor Sanders contromano alla guida in A27 per 40 km da Venezia Est a Conegliano, dopo una notte di festa. Ecco chi è il giocatore di basket, playmaker della Reyer Venezia.

Victor Sanders, guardia di 196 cm, è un giocatore americano di 27 anni, nato a Portland. Sanders è arrivato in estate dalla Dolomiti Trentino. Si è formato alla Jefferson High School di Portland e poi all’Università dell’Idaho, ha disputato nell’estate 2018 la Summer League con i Denver Nuggets prima di trasferirsi in Europa, in Belgio ad Anversa. Quest'anno il suo rendimento non è stato all'altezza della sua fama. Questa disavventura inciderà sul suo rinnovo a fine stagione. E anche coach Walter De Raffaele non la prenderà certo bene.