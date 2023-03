TREVISO - Otto persone, otto storie, otto diagnosi. Hanno dai 19 ai 33 anni i soggetti scelti per il primo progetto di inclusione lavorativa con una partecipata che abbia per oggetto la disabilità invisibile. Asperger, autismo, Dsa, che potrebbero non essere più una barriera all'indipendenza economica e al lavoro. Faranno un percorso di training, poi si confronteranno con figure apicali e saranno inserite per un orientamento in azienda. Tra loro ci potrebbe essere un futuro neoassunto.

Il volontariato d'impresa

È stato presentato FormidAbilmente ATStaff, il progetto di volontariato di impresa avviato dall'azienda di servizio idrico integrato in 52 comuni fra le province di Treviso, Belluno e Vicenza, realizzato in collaborazione con "Holos Impresa Sociale Srl" di Montebelluna diretta da Laura Lovisa e "Informatici Senza Frontiere Odv" di Treviso. Ats si è prestata come società pilota per la realizzazione di un'iniziativa unica a livello nazionale. Nel corso della mattinata, 8 giovani con disabilità invisibili hanno potuto conoscersi e raccontare le loro aspettative per il futuro lavorativo, grazie a un gioco digitale frutto di un progetto Erasmus+ che ha coinvolto 4 paesi europei, supportati in questo dal personale di Ats e Holos. La novità e la specificità è la scelta di adottare un approccio universale all'inclusione delle persone con neurodivergenze. Il progetto, infatti, è iniziato con la formazione della durata di 28 ore di 30 manager che hanno imparato a conoscere i diversi tipi di disabilità invisibili, scoprendo potenzialità e caratteristiche che possono diventare un valore all'interno dell'organizzazione. Si è cercato quindi di capire come eliminare quelle barriere che impediscono un efficace inserimento lavorativo di persone con necessità di supporto. In seguito, nell'ambito di un accordo con Holos, una ventina di responsabili dei reparti di ATS si sono resi disponibili a diventare formatori di 8 giovani che inizieranno un tirocinio di circa 3 mesi interno all'azienda a partire da aprile. I settori aziendali individuati sono tre: amministrazione, rete fognaria e depurazione. FormidAbilmente rientra nell'ambito del perseguimento dell'obiettivo di Diversity and Inclusion Management contenuto nel piano strategico di sostenibilità 2022-2028 di Ats.

La produttività

«Si è visto da alcuni studi che le imprese inclusive hanno visto incrementare la loro produttività e, aspetto non secondario, i dipendenti di aziende che avviano un percorso di volontariato di impresa sono più propensi a spendersi in attività di aiuto anche al di fuori dell'ambito lavorativo, con un evidente ritorno per tutto il territorio - ha confermato Francesca Troncon, responsabile delle Risorse umane Ats - Lo staff che vi partecipa sta dimostrando un coinvolgimento che non può che renderci orgogliosi». Il progetto è stato presentato nello spazio Innotv alla Biblioteca di Treviso: un luogo dedicato al digitale e alla Next Generation. «L'utilizzo di Innotv per questi progetti ci riempie d'orgoglio e dimostra come uno spazio per l'innovazione digitale in un luogo della cultura come la Biblioteca "Comisso" rappresenti uno stimolo in più per dare voce ai ragazzi e alle loro aspirazioni» le parole del sindaco Mario Conte. «E il prossimo progetto di inclusività di questo tipo -conclude- avrà come capofila il Comune di Treviso».