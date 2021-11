Arrestata veneziana 41enne: voleva rubare scope elettriche. Beccati anche i ladri di motoseghe

TREVISO - Voleva portarsi via, occultati in un passeggino, delle scope elettriche e dei capi d'abbigliamento, ma è stata scoperta ed èfinita in manette. M.M., 21enne originaria di Dolo (Venezia), già nota alle forze dell'ordine, nel pomeriggio di ieri è stata arrestata in flagranza di reato per tentato furto aggravato dai carabinieri di Asolo.

APPROFONDIMENTI ZOPPOLA Ladri tentano il colpo in canonica: trovano la perpetua e se la danno... IL FURTO «Quella catenina e quell'anello sono miei, li rivoglio... FURTI DI LUSSO Mentre giocavano a golf, i ladri arraffavano dalle loro borse Rolex,... TRIBANO Rapinata in piazza s'aggrappa all'auto dei ladri e li... MARTELLAGO Ladri di Halloween, dopo il furto cenano in casa

Occultava le scope nel passeggino

La donna, in un negozio di via Marconi a Castelcucco, è stata controllata dagli addetti alla sorveglianza in prossimità delle casse dopo che aveva occultato all'interno delle tasche del passeggino vario materiale elettronico e vestiario, del valore complessivo di 1.350 euro, merce da cui aveva rimosso i dispositivi antitaccheggio. L’arrivo tempestivo dei militari dell’Arma ha consentito di bloccare definitivamente la donna che stava per allontanarsi e di recuperare e restituire l’intera refurtiva. Dopo le formalità di rito, l’indagata, non sussistendo ulteriori esigenze cautelari, è stata rimessa in libertà.

Abiti, decespugliatori e motoseghe

I carabinieri trevigiani hanno avuto parecchia da fare contro gli autori di furti, tentati o riusciti. A Vittorio Veneto hanno denunciato un 41enne del posto con precedenti specifici, riconosciuto quale autore di un furto, previa rimozione dei dispositivi antitaccheggio, di alcuni capi di abbigliamento avvenuto il 15 ottobre in un ipermercato della zona. I militari di Zero Branco invece hanno denunciato per furto con destrezza continuato, in concorso, un 33enne ed un 35enne di origine moldava. I due avevano preso di mira un negozio di ferramenta della periferia di Treviso, impossessandosi di articoli da giardinaggio per circa 4.000 euro. Uno distraeva il titolare, l'altro prelevava gli articoli dagli scaffali e usciva dal negozio per caricarli sul furgone. In altre circostanze si erano impossessati di un voluminoso decespugliatore esposto fuori dal negozio. Ma l’ultima malefatta, il furto di una motosega esposta nel negozio, ha insospettito il negoziante che, vedute le riprese del sistema di videosorveglianza, ha avvisato i Carabinieri. I militari dell’Arma di Zero Branco, guidati dal luogotenente Edoardo Pulina, grazie alla collaborazione dell’esercente hanno rintracciato i due stranieri che, messi alle strette, hanno riconsegnato la refurtiva.