TRIBANO - «L’istinto è stato quello di aggrapparmi all’auto per cercare di impedire ai malviventi di portarmi via l’incasso della serata, certo poteva concludersi ben peggio. Ora desidero solo fare un appello; per favore fatemi riavere il mio vecchio cellulare, nel quale sono conservate le foto dei miei affetti familiari». È serena, anche se sa di aver corso un bel rischio e conserva pure un po’ di ematomi un tutto il corpo Tamara Borsetto,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati