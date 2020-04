Ritrovato l'anziano scomparso ieri mattina. Questo pomeriggio verso le 16 i carabinieri della compagnia di Castelfranco Veneto, coadiuvati dai militari del nucleo carabinieri cinofili di Torreglia e dai vigili del fuoco di Treviso, nel contesto di capillari e ininterrotte ricerche, hanno ritrovato Diego Grossi, il pensionato 84enne, allontanatosi dalla propria abitazione nella mattinata di ieri. L'anziano veniva è stato rinvenuto riverso in un fossato ai margini della sede stradale poco prima dello svincolo che porta al centro commerciale Giardini del Sole, a distanza di 2 km dalla priopria abitazione. Immediatamente soccorso dai sanitari, è stato trasportato all'ospedale di Castelfranco. Visibilemente provato, l'anziano non è in pericolo di vita. © RIPRODUZIONE RISERVATA